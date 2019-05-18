В Могилеве прощаются с погибшим сотрудником ГАИ 18.05.2019, 10:31

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ФОто: svaboda.org

На похороны приехали милиционеры со всей страны.

В Могилеве сегодня прощаются с 22-летним Евгением Потаповичем - сотрудником милиции, которого убили в четверг, 16 мая.

Прощание началось в 9 часов и продлится до 12. Оно проходит в здании областной филармонии в центре Могилева, сообщает «Радыё Свабода».

ФОто: svaboda.org

Движение по улице Первомайской улице частично перекрыто, чтобы там могли парковаться сотрудники милиции, которые приезжают на прощание.

«Ожидается очень много людей. Сегодня приедут милиционеры со всей страны», - сказал один из милиционеров.

Около 10 часов к гробу с телом Евгения начали по очереди подходить делегации различных структур силовых ведомств. Были представители дорожно-постовой и патрульно-постовой служб, Следственного комитета. Выделяется формой руководство могилевского ОМОНа.

ФОто: svaboda.org

На прощание пришло очень много сотрудников милиции. Самая большая группа - сотрудники дорожно-постовой службы. Именно в этой структуре работал Евгений Потапович.

ФОто: svaboda.org

Пришли школьные друзья, много учеников различных классов с 7-й школы, где учился Евгений.

«У них была дружная компания, обычно после школы люди расходятся, а они хорошо дружили. Жизнелюб. Таким был Женя», - сказала Елена Громова, которая хорошо знала Евгения.