В Могилеве прощаются с погибшим сотрудником ГАИ
- 18.05.2019, 10:31
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На похороны приехали милиционеры со всей страны.
В Могилеве сегодня прощаются с 22-летним Евгением Потаповичем - сотрудником милиции, которого убили в четверг, 16 мая.
Прощание началось в 9 часов и продлится до 12. Оно проходит в здании областной филармонии в центре Могилева, сообщает «Радыё Свабода».
Движение по улице Первомайской улице частично перекрыто, чтобы там могли парковаться сотрудники милиции, которые приезжают на прощание.
«Ожидается очень много людей. Сегодня приедут милиционеры со всей страны», - сказал один из милиционеров.
Около 10 часов к гробу с телом Евгения начали по очереди подходить делегации различных структур силовых ведомств. Были представители дорожно-постовой и патрульно-постовой служб, Следственного комитета. Выделяется формой руководство могилевского ОМОНа.
На прощание пришло очень много сотрудников милиции. Самая большая группа - сотрудники дорожно-постовой службы. Именно в этой структуре работал Евгений Потапович.
Пришли школьные друзья, много учеников различных классов с 7-й школы, где учился Евгений.
«У них была дружная компания, обычно после школы люди расходятся, а они хорошо дружили. Жизнелюб. Таким был Женя», - сказала Елена Громова, которая хорошо знала Евгения.