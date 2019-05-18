Американская правозащитница Кэтрин Фитцпатрик награждена дипломом Московской Хельсинкской группы 18.05.2019, 10:54

Кэтрин Фитцпатрик

Много лет Кэтрин Фитцпатрик также занималась проблемы демократии в Беларуси.

Правозащитная организация "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) назвала лауреатов ежегодной Премии в области защиты прав человека. Список награжденных опубликован на сайте организации.

Лауреатами стали десять человек.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова награждена за мужество, проявленное в защите прав человека. Координатор ОВД-Инфо Алла Фролова награждена за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями.

За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение МХГ наградила председателя Совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова. Режиссер Кирилл Сахарнов награжден за защиту прав человека средствами культуры и искусства.

За деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ Премией Московской Хельсинкской группы награжден депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Правозащитница из США Кэтрин Фитцпатрик удостоена почетного диплома "За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение". Много лет Кэтрин Фитцпатрик также занималась проблемы демократии в Беларуси.

Также лауреатами премии стали главный редактор журнала "ДОШ" Исрапил Шовхалов, директор международной школы прав человека и гражданских действий Мария Гордеева, член совета некоммерческого партнерства "Юристы за трудовые права" Илья Сиволдаев, эксперт Института прав человека Лев Левинсон и юрист сети "Миграция и право" Валентина Шайсипова.

МХГ была создана 12 мая 1976 года. Это одна из старейших правозащитных организаций в России.