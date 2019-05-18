В Вильнюсе погибла белорусская студентка
- 18.05.2019, 11:12
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Девушка выпала с балкона общежития.
В Вильнюсе погибла девушка, выпавшая из окна студенческого общежития, сообщает LRT.
Несчастный случай произошел в ночь на субботу. Сообщалось, что девушка выпала с балкона многоэтажного дома.
На место происшествия прибыли полиция и медики. Врачам не удалось спасти пострадавшую.
По предварительным данным полиции, эта была 19-летняя гражданка Беларуси, которая училась в Литве, вероятно, студентка Европейского гуманитарного университета.
Девушка упала с балкона на десятом этаже. Предполагается, что она забралась на край балкона и потеряла равновесие. Кроме того, полиция подозревает, что погибшая могла употреблять алкоголь.