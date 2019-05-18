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В Вильнюсе погибла белорусская студентка

  • 18.05.2019, 11:12
  • 1,236
ФОто: delfi

Девушка выпала с балкона общежития.

В Вильнюсе погибла девушка, выпавшая из окна студенческого общежития, сообщает LRT.

Несчастный случай произошел в ночь на субботу. Сообщалось, что девушка выпала с балкона многоэтажного дома.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Врачам не удалось спасти пострадавшую.

По предварительным данным полиции, эта была 19-летняя гражданка Беларуси, которая училась в Литве, вероятно, студентка Европейского гуманитарного университета.

Девушка упала с балкона на десятом этаже. Предполагается, что она забралась на край балкона и потеряла равновесие. Кроме того, полиция подозревает, что погибшая могла употреблять алкоголь.


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