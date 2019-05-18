75 лет победе под Монте Кассино 1 18.05.2019, 11:56

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19 мая 1944 года закончилась битва за Монте Кассино, в которой принимали участие тысячи белорусов.

Сражение, которое началось 17 января, стало одним из самых известных и кровопролитных в ходе Второй Мировой войны. В результате битвы за Монте Кассино, союзные войска прорвали линию немецких укреплений, известную как «Линия Густава», и овладели Римом.

Важнейшую роль в битве сыграла польская армия генерала Владислава Андерса, в рядах которых воевали около 8 тысяч белорусов.

Из Польши в Сибирь

Как известно, перед началом Второй Мировой войны в составе Войска Польского находилось около 70 тысяч наших соотечественников. Во время сентябрьской компании 1939 года они героически сражались с гитлеровцами. В результате вторжения в Западную Беларусь Красной армии большое количество солдат и офицеров Войска Польского оказалось в советском плену. Тогда узниками ГУЛАГа стали и многие уроженцы Западной Беларуси, пишет сайт «Историческая правда».

После нападения Германии на СССР был заключен советско-польский договор, в соответствии с которым для всех польских граждан, находившихся в советских лагерях была объявлена амнистия, а в Советском Союзе началось создание польской армии под командованием генерала Владислава Андерса.

Польские военнопленные, сентябрь 1939 года

Было решено формировать шесть пехотных дивизий по одиннадцать тысяч человек. В постановлении Государственного комитета обороны говорилось: «В связи с увеличением численности польской армии до 96 000 человек разрешить призыв граждан польской национальности, населявших до 1939 года территории Западной Украины и Западной Беларуси». Сюда входили как военнопленные, так и спецпоселенцы, которых депортировали вглубь СССР до начала войны.

Во время беседы со Иосифом Сталиным в декабре 1941 года генерал Андерс на его замечание о том, почему в рядах Войска Польского встречаются белорусы и украинцы, ответил: «Они очень хорошие солдаты, я помню, как геройски они сражались против немцев в сентябре 1939 года».

В январе 1942 года армия Андерса была переброшена на территории Узбекской, Казахской и Кыргызской ССР, где продолжали формироваться еще три пехотные дивизии. 31 июля 1942 года было решено передислоцировать польские войска за границу Советского Союза.

Эвакуация проходила в два этапа: первый - с 24 марта по 4 апреля 1942 года, второй - с 5 по 25 августа 1942 года. Из Средней Азии армия Андерса перебазировалась в Иран. Всего было выведено 75 488 солдат и 37 765 гражданских, среди них - около 8 тысяч белорусов.

Войска армии генерала Андерса были подчинены английскому командованию. Из Ирана их перебросили в Ирак, а затем в Северную Африку, где они воевали против итало-германских войск, которыми командовал генерал Эрвин Роммель.

Впереди Монте Кассино

Монте Кассино это гора в Центральной Италии высотой в 516 метров. На её вершине расположено аббатство бенедиктинцев. У подножия горы в долине реки Лири проходит стратегически важное шоссе Неаполь-Рим. Долина с обеих сторон окружена труднодоступным горным массивом.

Скалистый комплекс высот Монте Кассино выполнял в немецкой системе оборонительных укреплений роль ключевого центрального участка. Монте Кассино находилось в окружении двух линий немецких фортификационных укреплений: «линии Густава» и тыловой «линии Гитлера».

После разгрома Роммеля, в конце 1943 года, армия генерала Андерса была переброшена на Аппенинский полуостров. За высадкой союзников в Италии под командованием Харольда Александера в сентябре последовало продвижение союзных войск на север.

Войска продвигались по двум направлениям, по обеим сторонам цепи гор и возвышенностей, формирующих «позвоночник» Италии. На западном фронте Пятая армия США под командованием генерал-лейтенанта Марка Уэйна Кларка выступила на север из Неаполя, на востоке полуострова Восьмая британская армия сэра Бернарда Монтгомери также продвигалась на север, но вдоль адриатического побережья.

Немецкие пулеметчики

Продвижение Пятой армии было относительно медленным из-за тяжёлой пересечённой местности, неблагоприятной погоды и умело подготовленной немецкой обороны. Немцы сражались на приготовленных заранее позициях, стремясь измотать противника, наступающего в лоб.

Белорусский солдат пятой дивизии Войска Польского. Рисунок Виктора Ляхора

По расчетам англо-британского командования, сражение у Монте Кассино должно был оттянуть на себя резервы немцев и обеспечить успех у Анцио, где намечалась высадка союзников. После этого немецкие войска под Кассино под угрозой окружения должны были отступить.

Американский танк «Шерман» под Монте Кассино

О битве в итальянских горах британский премьер-министр Уинстон Черчилль впоследствии писал: «Монастырь властвовал над всем полем битвы. Поэтому 15 февраля, после того, как монахов предупредили, на монастырь было сброшено более 450 тонн бомб, и он сильно пострадал, хотя прочные внешние стены и ворота уцелели. Бомбардировка не дала желаемых результатов. Немцы получили возможность целиком использовать развалины, как им заблагорассудиться, и что обеспечило им еще лучшее возможности обороны, чем тогда, когда здание монастыря было нетронутым».

Зубр - эмблема Пятой «белорусской» дивизии Войска Польского

Важнейшую роль в решающем штурме Монте Кассино должны были сыграть войска Второго польского корпуса, усиленные английскими частями. Командование британской 15 группы армий поставило корпусу задачу: выступить одновременно с частями 8-й английской армии, атакующей шоссе и долину с Юга, отрезать высоту с Севера и Северо-Запада, прорвать основную немецкую линию обороны, захватить промежуточные отметки высот и обеспечить господство над шоссе Неаполь - Рим. Затем атаковать и занять монастырь на вершине горы, после чего захватить находящийся на её противоположном склоне населённый пункт Пьедимонте.

Эмблема 3 дивизии Карпатских стрелков

Корпус наступал одновременно силой двух польских дивизий. Пятая дивизия пехоты (КДП) под командованием генерала Никодима Сулика наступала в районе высоты 601, рубеж которой немцы назвали «Призрак», рубеж Сан Анджело и высоту 575. В свою очередь Третья дивизия карпатских стрелков (ДКС) под командованием генерала Бронислава Духа атаковала высоты 593 и 569.

Атаки Виленской бригады КДП и Первой бригады ДКС были успешными. Батальоны первого эшелона в течение суток под непрерывным немецким огнём достигли обозначенных рубежей. Однако авиация и артиллерия не смогли поддержать атаки, поэтому целый ряд немецких огневых точек не был уничтожен. Батальоны спереди были намертво прижаты к голым скалам шквальным огнём.

Белорусские солдаты Войска Польского в атаке

Второй эшелон атакующих был вынужден подавлять огневые точки, оставшиеся в тылу проскочивших батальонов, и не смог развить успех. В результате первое наступление полностью захлебнулось и ночью с 12 на 13 мая потерявшие более трети численного состава бригады отошли на исходные позиции. В то же время наступления польского корпуса намертво сковало основные силы Первой парашютной дивизии немцев и вызвало на себя весь огонь гитлеровской артиллерии. Это позволило англичанам форсировать реки Лири и Рапидо и закрепится на плацдармах в долине.

Немецкий опорный пункт на Монте Кассино

Второе наступление было назначено на 17 мая. Его план не претерпел изменений. При этом с учётом предыдущей неудачи был детально проработан план местности с тем, чтобы обойти сильно укреплённые доты на некоторых тропинках. Произведена была и перегруппировка сил. В этот раз первым эшелоном Пятой дивизии в атаку шла Шестая Львовская бригада, усиленная отрядами специального назначения и дивизионной разведкой, а также танками. Командующий Третьей дивизии карпатских стрелков ввел в бой Вторую бригаду, усиленную танками.

В атаке Войско Польское

Ночью с 16 на 17 мая 1944 года 16 батальон львовской бригады КДП атаковал «Призрак» и занял рубеж. В течение двух дней солдаты бригады вели непрерывный бой с немецкими парашютистами за нагорье Сан Анджело, постоянно переходящий в рукопашные схватки. В атаках участвовали все солдаты до одного, включая хозвзводы, механиков и связистов. Подступы к рубежам Сан Анджело были покрыты горными маками, отсюда знаменитый образ «Красных маков Монте Кассино», вошедший в несколько военных песен.

Белорусские солдаты Войска Польского

Наконец, 18 мая вечером был взят рубеж Сан Анджело, а на рассвете 19 мая высота 575. Вечером 17 мая была занята высота 593, а 18 мая на рассвете также и стратегически важный укреплённый пункт – ферма Масса Альбанетта. 18 мая 12 полк подольских уланов окончательно занял развалины монастыря в 9:50 вывесил там польский флаг. В 16:00 была установлена связь с английскими войсками. Оставшиеся немецкие части отошли на «линию Гитлера».

Пленные немецкие парашютисты под конвоем британцев

В результате двух наступлений карпатский уланский полк и 15 уланский полк, прикрывавшие северное крыло корпуса, заняли и очистили от егерей горные хребты Пиццо Корно и Монте Каиро. После окончания боёв на Монте Кассино части корпуса перешли в наступление на «линию Гитлера» и в районе населённого пункта Пьедимонте, который пал через два дня 21 мая 1944.

Мемориал в Монте Кассино

В ходе операции потери 2-го польского корпуса составили 4199 солдат и офицеров, из них 923 убитых. Потери немцев 1100 убитых и раненых.

Белорусские герои Монте Кассино

Многие из наших соотечественников навсегда остались на полях у Монте Кассино. Другим посчастливилось выжить. О судьбах некоторых белорусов, оставшихся в живых в том сражении, стоит рассказать поподробнее.

Якуб Конан

В июне 2012 года на кладбище у поселка Березинское в Молодечненском районе был похоронен бывший солдат Войска Польского, герой битвы за Монте Кассино, белорус Якуб Конон. В 1936-1937 годах он служил в Войске Польском. В сентябре 1939 участвовал в обороне Львова и там же попал в советский плен. Освобожден из лагеря в 1941 по амнистии, как польский гражданин. После этого зачислен в состав полка легкой артиллерии 5-й пехотной дивизии армии под командованием генерала Андерса. Дальше были Иран, Ирак и, наконец, Монте Кассино.

Якуб Конан (первый слева), сентябрь 1939 года

В одном из интервью Якуб Конан так описывал бои в итальянских горах: «У немцев была хорошо укрепленная оборона. С нашей стороны равнина, а где немцы стояли - горы высокие, там сидели их наблюдатели, они видели нас как на ладони. Поэтому работать можно было только по ночам. Днем сидели под маскировочными сетками. В первый раз, когда нас туда отвезли, дали сетки и предупредили, чтобы дотемна ни один не высунулся.

Перед битвой к нам обратился английский генерал Монтгомери: «Солдаты, вы не знаете, какая сегодня черная ночь наступает на вас. Много вас останется здесь навсегда. Вы знаете, какие немцы сильные, но мы должны ломать их». Британец закончил словами: «С Богом, в дорогу». И после этого по долине разлетелось эхо от возгласов солдат и не видно ничего было от стволов поднятых орудий. Наводчиком работал: за ночь эту, с одиннадцати вечера до шести утра, 800 снарядов отдал своей пушке».

Могилы уроженцев Западной Беларуси на Монте Кассино

Победу над Германией Якуб Конон встретил в Северной Италии, в Болонье, которую освобождал. Демобилизовался только в 1948 году и вернулся на родину. С 31 марта на 1 апреля 1951 года МГБ Литовской, Белорусской и Украинской ССР провели акцию по аресту и ссылке бывших солдат армии Андерса вместе с семьями в Иркутскую область. Не обошла трагическая участь и Якуба Конана, которого арестовали вместе с родными и выслали.

Всё имущество ветерана Второй Мировой, награды (памятный знак 2-го корпуса, британская «The War Medal 1939 - 1945», памятный крест «Monte Cassino», «Звезда Италии», Звезда за войну 1939 - 1945 годов), фотографии - были конфискованы.

В 1958 году героя битвы за Монте Кассино освободили, но выдали советский военный билет с записью о том, что в Великой Отечественной войне он не участвовал. Лишь в 1993 году в Беларуси был принят новый Закон «О ветеранах», согласно которому бойцы армии Андерса получили долгожданный статус участников войны. 20 апреля 1995 года Якуб Константинович был награжден юбилейной медалью «50 гадоў Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941 - 1945 гадоў».

Иосиф Жамойдин

Будущий герой сражения за Монте Кассино родился в 1915 года в деревне Узболоть, Воложинского повета. В январе 1938 года был мобилизован в Первый артиллерийский полк легионов в Вильно. В конце лета 1939 года Жамойдину до демобилизации из Войска Польского оставалось несколько дней. Дома его ждали жена и маленькая дочурка. Но утром 1 сентября 1939 года произошло событие, которое изменило его жизнь, как и жизнь миллионов его земляков. Началась Вторая мировая война.

Иосиф Жамойдин (справа)

Жамойдин участвовал в боях с наступающими гитлеровскими частями под Вышковом. Отступив на восток, оказался в советском плену. В сентябре 1941 г. вступил в польскую армию, формирующуюся в СССР. Был зачислен в Пятый артиллерийский полк. Вскоре польские части оказались на Ближнем Востоке.

В Иране всех солдат, у кого было образование, отправляли на офицерские курсы. Жамойдин, у которого было шесть классов, окончил курсы шоферов, ему было восстановлено прежнее звание капрала. Следующим этапом в его военной биографии был Ирак, где андерсовцы охраняли огромные нефтяные склады. В 1944 году Жамойдин участвовал в битве под Монте-Кассино.

После войны наш герой оказался в Англии, откуда и начал поиск своих родных в Беларуси. И вскоре получил долгожданную весточку: и жена, и дочка были живы и здоровы. Жамойдин начал искать возможность вернуться в БССР. Но его обращения в английские и польские учреждения не давали результатов. И тогда Иосиф решается на рискованный шаг – отправляется в советское посольство. К его удивлению, сотрудник, к которому он обратился, обнял его, как родного, и пообещал помочь. И действительно, через десять дней документы на выезд в СССР были готовы.

Весной 1947 года Жамойдин приезжает в БССР. Иосиф устроился работать, через год родился сын – жизнь стала понемногу налаживаться. Но через 3 года, в 1950 году его арестовывают органы МГБ. Иосифа Жамойдина обвинили в работе на английскую разведку и по статье 72 «б» УК БССР приговорили в 10 годам заключения. Через год была арестована жена и выслана в Иркутскую область вместе с детьми.

С 1951 по 1955 годы Жамойдин находился на спецпоселении в Иркутской области. В 1958 г. наконец вернулся в Беларусь. Умер герой битвы за Монте Кассино в 2003 году в Молодечно.

Александр Шекаль

21 июля 2011 года в белорусском городке Ивенце состоялись похороны умершего в возрасте 105 лет Александра Шекаля - солдата Войска Польского, участника битвы под Монте Кассино.

Родился Александр Шекаль 15 декабря 1905 года в Воложинском районе Минской области. Был призван на службу в Войско Польское кавалеристом в 13-й уланский полк. Демобилизовался из польской армии в 1938 году в звании капрала. 1 сентября 1939 года был вновь мобилизован и участвовал в войне с Германией. Оказавшись в советском плену, Шекаль был осужден на 8 лет исправительных работ.

Александр Шекаль с довоенным фото

12 августа 1941 года начинается амнистия польских граждан. Весной 1942 года Александр Шекаль оказывается в Иране. Затем Палестина, Египет... В январе 1944 года польский корпус был отправлен на итальянский фронт в составе 8-й армии Великобритании. Александр Шекаль служил водителем и почти каждую ночь доставлял по узкому горному заминированному лабиринту у Монте Кассино боеприпасы и продовольствие на передовую. 18 мая 1944 года линия обороны противника у крепости-монастыря была прорвана.

Герой Монте Кассино. Уроженец Петербурга

После войны Александр уехал в Великобританию. «В Лондоне я устроился на работу водителем. Я начал потихоньку возвращаться к мирной жизни, но душа моя была в Беларуси. Меня так тянуло к родным! Я не знал, живы они или нет. Писал, искал. И не переставал надеяться на встречу с женой», - рассказывал в одном из интервью ветеран.

За годы жизни в Англии он приобрел профессию, уютное жилье, новый семейный статус. Но мысль о возвращении на родину не давала покоя. В 1976 году, после длительной переписки со своей первой супругой, Александр Шекаль туристом попал в свой отчий край. Незабываемая встреча. И вновь тоска и безысходность, долгая переписка. Только распад Советского Союза и потепление в политических отношениях государств позволили ветерану вновь изменить свою судьбу. В 1991 году белорус получил возможность воссоединиться с супругой и братом.

«У меня в Англии было все: дом, машина и любящая женщина. Но образы родных мест, воспоминания юности и любовь не оставили мне выбора. Я приехал доживать свой век на Родину и умереть среди родных. Я лишился многих благ, но не жалею об этом», - говорит он.

***

Такой была битва за Монте Кассино. Долгое время правда о тех событиях была скрыта за идеологической завесой. Белорусам рассказывали о героях Великой Отечественной, но совершенно забывали уточнить, что для наших соотечественников Вторая Мировая война началась на два года раньше, в сентябре 1939 года, когда Гитлер напал на Польшу. Не хотели нам рассказывать и о том, что белорусы в составе Войска Польского героически воевали в сентябрьской компании 1939 года, а затем сражались с нацистами и на других фонтах кровопролитной Второй Мировой.

Но времена меняются и к нам приходит осознание того, что воевавшие в войсках антигитлеровской коалиции белорусы, такие же ветераны Второй Мировой, как и их собратья из советской армии, и их подвигами, в том числе и в битве за Монте Кассино, нам, современным гражданам Беларуси нужно гордиться.