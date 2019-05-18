В белорусских магазинах станет еще меньше импорта? 14 18.05.2019, 12:01

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Власти считает «неправильным», когда импортные товары, аналогичные производимым в Беларуси, преобладают на полках магазинов.

Об этом заявил в интервью агентству «Минск-Новости» «депутат» Мингорсовета Александр Рубинов.

«Неправильно, когда импортные товары, аналогичные производимым в Беларуси, преобладают на полках магазинов. Наша комиссия направляет запросы о некорректной работе ритейла в соответствующие службы. Не раз приходилось быть свидетелем, когда в торговых залах активно развивающихся в последнее время российских сетей не только противопожарные или санитарные меры не соблюдали, но и элементарная культура торговли отсутствовала: продукты находились на поддонах, в ящиках, на полу… К тому же не было сертификации и нужного контроля за качеством. Такого, конечно, не должно быть. И здесь свое мнение должны высказывать сами потребители, отдавая предпочтение тому или иному товару или продавцу», - сказал «депутат».

Рубинов также отметил, что «как показывает анализ, торговля на рынках сокращается и постепенно перебирается в торговые центры, становится более цивилизованной. И как таковых предпринимателей остается все меньше — они преобразовываются в юридические лица. Если честно, вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, всегда решались сложно. Вы не представляете, насколько жаркие дебаты были в прошлом созыве, сколько упреков пришлось услышать со стороны малого бизнеса…

…Сегодня, пожалуй, самый болезненный вопрос — аренда. Торговые центры, как правило, находятся в частной собственности, и арендные ставки — их прерогатива.

А ставки на самом деле высоки… Достаточно взглянуть на полупустые торговые площадки в некоторых ТЦ».