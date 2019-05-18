Без заложников не могут? Виктор Горбачев

18.05.2019, 12:20

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Фото «Белсат»

И вновь про убитого в Могилёве сотрудника МВД.

По словам местных жителей Чапаевки, где проживают цыгане, сейчас под стражей находятся много мужчин. Задержания якобы связаны с похищением и убийством милиционера.

«Сказали, пока мы не найдем преступников, наши мужчины будут сидеть. Чтобы мы через свою цыганскую почту искали тех людей », - говорят женщины задержанных.

Скажите, я правильно понимаю, что это - заложники?

Ну, держат до тех пор пока? Нет-нет, я не собираюсь вмешиваться в методы расследования и в дела следственных органов. Однако. Всё таки, как думаете, это заложники? Или мне кажется?

А помните, в войну? Ту самую, когда «деды воевали», немцы и полицаи на оккупированных территориях, брали местных жителей в заложники. Если вдруг что происходило по отношению к ним - они людей брали местных в заложники. И потом по одному расстреливали. Пока не добивались своей цели И если в содеянном кто сознавался - заложников потом отпускали. Может быть.

О чём это я? Ах, да, о трагедии в Могилёве. Теперь так всегда будет? Ну, если вдруг кому то и что то показалось и есть наводка, то такие «группы» людей будут браться в заложники?

Сейчас вон сколько медиков сидит под следствием и чуть ли не каждый день их задерживают по всей стране. Типа, развал медицины - дело их рук. Ну, а как же, это группа риска такая. Сегодня медики, завтра цыгане, послезавтра предприниматели, потом учителя? Как то не по-человечески. 21 век. Центр Европы. А без заложников и не могут? Да уж. Тут главное что? Главное, в ходе следственных действий, не выйти на самих себя.

Вам не кажется, что мы в этой стране сегодня все заложники? К любому могут ворваться, забрать и держать до тех пор... пока не решат своей проблемы. И плевать на все законы и международную практику.

А помните? Ну, «витебское дело» про серийного убийцу Михасевича? Ну, прежде чем его нашли сколько людей «сломали с застенках» и они как бы признались в том, чего не совершали? Вы скажите, ну, когда же это было, сейчас так не может быть! А вы уверены?

Там, где нарушается всё и несменяемость - там нет других методов, кроме как брать в заложники. Всех нас. По поводу и без.

Чёт у меня события апреля 2011 года в голове вспомнились. Параллели. Ну, метро, помните?

Я правильно понимаю: - скоро выборы? Да и экономика в целом в большой опе! Зрелищ и хлеба!

Виктор Горбачев, Фейсбук