Николай Статкевич в Гомеле: Сильно ощущается повальная ненависть к Лукашенко 18.05.2019, 13:56

Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса посетил Гомель.

На встречу с Николаем Статкевичем пришли около 100 человек — местные активисты оппозиционных структур и простые горожане. Главная тема, которая обсуждалась, - выход Беларуси из кризиса.

Подробности встречи лидер БНК рассказал сайту Charter97.org:

- Пришли около 100 человек - люди абсолютно разные, было много новых лиц. Но все выражали готовность поддерживать нас и работать. Отличительная черта, что очень сильно ощущается - всеобщая повальная ненависть к Лукашенко. Люди хотят перемен и идет поиск путей, как эти перемены осуществить.

Основные проблемы региона - отсутствие работы, низкие зарплаты, беспредел власти, необходимость уезжать работать за границу. Самые активные гомельчане уехали работать в соседнюю Россию. Как сказал один таксист: «Нам дают хлеба, чтобы не умерли с голоду, но в основном на нас плюют. В моей записной книжке — большинство уже не здесь».

Самая большая беда Беларуси — теряем людей. Лукашенко губит страну.

Заметил, что надежды на «выборы» у людей нет, все понимают, что это профанация. У нас только один верный способ перемен — длительные массовые протестные акции. Люди выражали готовность активно работать с БНК. Жажда перемен, огромное желание изменений — вот мои ощущения после поездки в Гомель.