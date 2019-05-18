Лоукост из Нидерландов может запустить рейсы в Гродно 18.05.2019, 12:51

ФОто: Kongres Magazine

Беларусь и Голландия намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма.

АПК, голландские лоукосты и туризм обсуждались на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах королевства Нидерландов в Беларуси Паула ван Ооствейна.

По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 миллионов долларов. Товарооборот области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Паулу ван Ооствейну подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». Еще одно прозвучавшее предложение — продажа иностранным инвесторам сельхозпредприятий. Такие хозяйства есть в каждом районе области. Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма.

На сайте облисполкома написано, что на встрече поднимался вопрос возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно. Подробности не сообщаются.