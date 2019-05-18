Неожиданный эффект милицейской спецоперации 18.05.2019, 14:15

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Фото: tut.by

По домам, принадлежащих цыганским семьям, милиционеры с оружием ходят не только в Могилеве.

Об этом сообщил телеграм-канал NEXTA.

- Неожиданный эффект милицейской спецоперации после убийства сотрудника ГАИ в Могилеве: нам написали уже несколько индивидуальных предпринимателей, занимающихся сдачей квартир на сутки. По их словам, контактные телефоны второй день подряд обрывают представители цыганской диаспоры, пытающиеся арендовать жильё, чтобы переждать там массовые облавы. По понятным причинам, в гостиницы они даже соваться не рискуют.

По домам, принадлежащих цыганским семьям, милиционеры с оружием ходят не только в Могилеве. Такие сообщения уже поступали из Борисова, Бобруйска и других городов. В итоге представители диаспоры предпочитают снимать на сутки временное жилье, чтобы не быть избитыми и задержанными.

Самое странное, что милицейская "отработка" по национальному признаку продолжается даже сейчас - когда Следственный комитет официально заявил, что "версия о трёх цыганах на чёрной "Волге" более не является приоритетной". Это может говорить лишь о том, что одни щупальца системы не знают, чем занимаются другие.