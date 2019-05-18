Румас признал факт обрушения крыши на Светлогорском ЦКК 8 18.05.2019, 14:50

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Сергей Румас

Ранее на заводе факт аварии опровергли.

Премьер-министр назвал причину возникновения внештатной ситуации на предприятии.

— Производство сульфатной беленой целлюлозы — один из крупнейших проектов, которые реализуются в Беларуси. Сегодня предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами, — цитирует БелТА Сергея Румаса, посетившего накануне Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

— С учетом отсутствия генподрядчика и случаются такие неприятные инциденты, как случай с частичным обрушением кровли. Это неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком, — добавил глава правительства.

Тем самым Румас признал факт инцидента, который несколько дней назад опровергала администрация предприяти, отмечает «Солидарность».

После появления в соцсетях фото одного из производственных помещений, в котором отсутствовал фрагмент крыши, на сайте ЦКК появилось сообщение: «В настоящее время, в связи с производственной необходимостью, в одном из производственных помещений завода сульфатной беленой целлюлозы ведутся плановые работы по частичной замене сэндвич-панелей. Распространенная в сети Интернет информация об обвале части крыши одного из цехов не соответствует действительности!»