Россия – не империя, а бензоколонка Надж Гасанов

18.05.2019, 15:31

Империи не просят помощи.

У меня, когда-то в давние времена, был с коллегой спор на предмет являются ли СССР и его правопреемница Россия, империей. Он утверждал, что да, я не соглашался. Потому, что империя – это единое политическое пространство, единое законодательное пространство, единая система управления, единые стандарты. Так вот, в России нет ни общих законов, ни единой системы управления, ни политического единого пространства. Вот честно, кто-то думает, что у нас частным с кадыровским владением, общее пространство? Действуют общие законы? Единые стандарты? Или с Карачаево-Черкесской республикой, про которую Навальный прекрасный ролик снял, где во главе энергетической системы стоял убивший восемь человек, чиновник, который вышел из тюрьмы досрочно. Единый народ с застройщиками религиозного бизнес-центра на месте сквера в Екатеринбурге, у которых жёны из Лондона, из особняков купленных на украденные в России деньги, учат нас писать перьями? Вы точно один с ними народ? Я не уверен, что эти товарищи считают вас своими, как минимум потому, что Россия принадлежит в буквальном смысле им. У них есть миллиарды рублей и долларов, исчисляемых тоннами, а нам в этой стране принадлежит только кубический объем воздуха в наших многоэтажках, и может еще автомобили.

Ключевым отличием Российской империи от СССР и нынешней России, было то, что при СССР, немцы дошли до Волги и Кавказа. Если бы не Бакинская нефть, узбекский хлопок для бинтов, подоспевшие для обороны Москвы, Сталинграда и Майкопа, свирепые и привыкшие к холодам, военные части из-за Урала, из Сибири, если бы не Ленд-лиз, итог войны был бы иным.

Каждое девятое мая, я слышу самовлюблённые, напыщенные речи чиновников и ватников, про то, что "русские не сдаются", "деды воевали" и вижу весь этот маскарад с переодеваниями и шествием с портретами мертвецов, к которым в этом году добавились лики актрисы известного жанра Саши Грэй и маньяка Чикатило.

Так вот, СССР отличается от Российской империи тем, что жившие в СССР, сдавались немцам сотнями тысяч и миллионами. В плену оказалось 4 миллиона советских военнослужащих. Сдавались в Советской Украине, Советской Белоруссии и почти на всей европейской части РСФСР, и в ныне сакральных, аннексированных Крыму с Севастополем... И что самое худшее, русские, казаки, украинцы, прибалты добровольно десятками и сотнями тысяч воевали за немцев. Во времена Российской империи представить такое было немыслимо. Империя – это в первую очередь преданность элит и лояльность населения имперскому порядку. Вы можете себе представить, чтобы в Римской империи легионеры сдавались и переходили на сторону парфян и сасанидов? Можно ли представить себе, чтобы римские патриции и всадники, покупали недвижимость и отправляли своих детей учиться в столицу главного декларируемого врага – Ктесифион?

Над этим очень метко иронизировал Джон Маккейн, когда с сарказмом жалел, что потерял свой счёт в Сбербанке страны-бензоколонки, и не сможет поехать на свою российскую дачу. Советская и российская элита, любой ценой пытаются закрепиться на ненавистном Западе и в странах НАТО – дети и внуки Сталина, Хрущёва, Ельцина и других советских и российских правителей и их приспешников, не живут в России.

Ещё одно важное обстоятельство – это то, что империи не просят помощи. Они могут проигрывать, но чтобы поддерживать имидж империи, даже терпя поражение, мобилизуются и выигрывают войну. Римляне проигрывали Ганнибалу битву за битвой, но выиграли войну, посыпав солью Карфаген. Российская империя проиграла Бородино и сжигая, сдала Москву, но закончила войну с Наполеоном во Франции. То, что сегодня, Клишас, Яровая и Ко напринимали законы, чтобы якобы защитить историческую память, на самом деле попытка скрыть позор и унижение. Они не могут изменить того факта, что СССР страшно проигрывал своему бывшему нацистскому союзнику, с которым коммунисты принимали парады в захваченном Бресте. Победу СССР обеспечили Лэнд-лиз американцев и англичан, Закавказье, Сибирь и Средняя Азия.

Надж Гасанов, kasparov.ru