После ЧП в Могилеве десятки цыган остаются в ИВС 18.05.2019, 21:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Улица в районе Чапаевка в Могилеве, где живут цыгане

После публикаций в СМИ им разрешили получать передачи.

В Могилевском изоляторе временного содержания остаются в неволе более 60 цыган. Их задержали вечером 16 мая и официально обвиняют в хулиганстве. Но заключениe связано с похищением и убийством в тот вечер сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потапович, передает «Радыё Свабода».

По информации телеграмм-канала NEXTA, милиционер сообщил, что он похищен людьми «цыганской или кавказской наружности». Официальной информации на этот счет, однако, не озвучивалась. Тело 22-летнего Потапович было найдено за полчаса до того, как произошли массовые аресты цыган.

В могилевском поселке Чапаевка в заключении почти все мужчины-цыгане

За решеткой - только мужчины, жители могилевских поселков Чапаевка и Гребенева. Это поселения, в которых компактно проживают цыгане.

Как сообщила журналистам одна из жительниц Чапаевки, с 17 мая в изоляторе начали принимать передачи для заключенных цыган. По словам женщины, это произошло после того, как об арестах написали журналисты. Она отмечает, что по крайней мере двоих заключенных забрали из изолятора в больницу. Собеседница утверждает: их сильно избили, когда задерживали.

Про насильственные задержания говорили журналистам 17 мая цыгане из поселка Чапаевка. Согласно им, вооруженные сотрудники милиции в масках врывались в дома и «клали хозяев на пол не обращая внимания на возраст». Мужчин избивали. Требовали, чтобы они «выдали тех кто причастен к похищению милиционера». Требовали, чтобы «цыганской почтой» те передали об этом цыганам из других городов. Поводом для насилия стало, якобы, то, что машину похитителей видели на местных улицах.

По словам цыганок, которых отпустили из милиции домой, арестованных держали в актовом зале Ленинского РОВД Могилева. Все прошли личный контроль. Несколько часов им не давали воды. В милиции женщин продержали семь часов и освободили в 5 утра 17 мая. Домой добирались пешком, около трех километров.

Мужчины остались в РОВД. Позже женщины узнали, что из милиции мужчин перевезли в изолятор временного содержания. Несколько часов женщинам отказывались говорить, что мужчины содержатся там.

«Мы запуганы. Не знаем, что делать дальше. У кого просить помощи. С нами обошлись так только потому, что мы цыгане и нас, просто, хотят изжить со света. Нам некуда податься», - сказала одна из жительниц Чапаевка.

Цыганки говорят, что будут бороться за своих мужчин. Не исключают, что могут решиться на защиту своих нарушенных прав в суде.

Цыганский барон Леонид Казимиров говорит, что ему не удается выяснить точной численности задержанных. По его подсчетам в неволе могут содержаться более трех десятков человек. Им инкриминируется хулиганство, либо они подозреваются в совершении какого-то правонарушения. Когда их следует ожидать на свободе он не знает.

«С каждым проводится определенная работа сотрудниками органов. Поэтому какое-то время они будут еще содержаться в изоляторе», - говорит собеседник.

Цыгане, которым удалось избежать ареста, теперь прячутся, потому что дома «находится опасно».