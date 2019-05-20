«ОМОНовцы в масках сильно били» 20.05.2019, 12:14

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Фото: «Радыё Свабода»

Могилевские цыгане о допросах после убийства милиционера.

В Могилеве вышли на свободу задержанные вечером 16 мая представители цыганского меньшинства, передает «Радыё Свабода». По словам освобожденных, им инкриминировано мелкое хулиганство, но поводом для заключения стало расследование дела о похищении и убийстве сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича. Каждый задержанный был допрошен по этому делу.

Точное количество цыган, которые трое суток были заключены в местном изоляторе, остается неизвестным. Те, кто освободился, считают, что через изолятор могли пройти не менее 100 человек.

Сын барона: «В изоляторе обходились терпимо. В милиции и при задержании избивали»

В изоляторе содержались только цыгане-мужчины, но 16 мая вместе с ними задерживали и женщин. Их освободили в 5 часов утра 17 мая. В неволе они пробыли около семи часов.

Все задержанные — жители могилевских поселков Чапаевка и Гребенeво, в которых компактно проживают цыгане.

19 мая женщины встречали своих мужчин со слезами. Говорить с журналистами решались немногие. Те, кто отказывались, считали, что интервью станет поводом для повторного задержания. Всем, кто вышел на свободу, инкриминировалось мелкое хулиганство: «справляли нужду в неположенном месте». Будут ли их за это «правонарушение» судить, неизвестно. Копии протокола на руки никому не дали.

«В изоляторе с нами обходились терпимо, а вот, когда „заскочили“ в мой дом омоновцы в масках, то сильно били. Избивали прикладом автомата, руки вывернули. Избивали моих сыновей», — вспоминает события вечера 16 мая житель Чапаевки Роман. Он сын местного барона.

По словам собеседника, перед вторжением омоновцев к нему приезжали сотрудники ГАИ и милиционеры из наркоконтроля. Их интересовало, видел ли он в Чапаевке черную машину. После задержания омоновцами чапаевских цыган отвезли в Ленинский отдел милиции, где допрашивали. Держали в спортивном зале.

«Это геноцид»

Двое сыновей Романа, Иван и Роман, также содержались в изоляторе. Старший сын Роман говорит, что его избивали на допросе. Добивались, чтобы себя оговорил. По словам парня, следователи сначала спросили у него, почему он задержан, а когда он ответил, что не знает, заявили: «убит людьми вашей национальности сотрудник ГАИ и подозрение на вас».

В изоляторе парню вызвали скорую помощь, так как подскочило давление. Дали пилюлю и перевели в одиночную камеру. Теперь его отец собирается вести сына снимать побои. А также выяснять, кто украл у него в милиции телефон.

«Я понимаю, если человек совершил какое-то преступление, то с ним обходятся жестоко, а что мы сделали? Это же геноцид», — говорит Роман-старший.

По его подсчетам, из чапаевских цыган задержали около 40 человек. Вместе с гребеневскими количество достигает 100. У всех задержанных следователи пересмотрели содержимое телефонов. Каждый прошел личный досмотр с раздеванием до наготы. Выпустили из изолятора неожиданно. Задержанным сказали: «с вещами на выход».

Гребеневский цыган: «Меня не решились бить, потому что я инвалид I группы»

Гребеневские цыгане также на свободе. Здешнему жителю Петру Леонидовичу «повезло» не попасть в изолятор. Он инвалид I группы, и в Октябрьском отделе милиции с ним обращались не так жестко, как с другими. В неволе он пробыл семь часов. По его словам, сотрудники милиции «окружили поселок в 23 часа 16 мая и начали всех хватать». Под заключение подпали женщины, мужчины, инвалиды, дети.

«Меня хотели бить, но жена успела сказать омоновцу, что я инвалид. Тогда мне приказали быстренько идти в машину. Возле нее снова собирался бить, но не решился», — вспоминает собеседник.

По его словам, с другими цыганами не церемонились. Тех, кто находился в домах, омоновцы клали на пол вместе с несовершеннолетними. Он утверждает, что на внучку его сестры милиционер наступил. Его правнучка сейчас сразу прячется, как гремят двери. Задержали сына, который трое суток отсидел в изоляторе.

«Разве издеваются так над национальным меньшинством в европейской стране?»

По словам собеседника, свозили задержанных гребеневских цыган в актовый зал Октябрьского отдела милиции Могилева. Когда его привезли, там уже находилось под 50 задержанных. Среди заключенных было 12-летний ребенок и больная женщина, которую привели под руки.

Петру Леонидовичу удалось убедить следователей, чтобы они разрешили жене передать ему инсулин, так как он болен сахарным диабетом.

Он утверждает, что в райотделе заключенным заявили, что «цыган обвиняют в убийстве сотрудника ГАИ». Забрав у всех телефоны, начали допрашивать. Собеседник говорит, что не видел, чтобы кого-то били, но протесты заключенных следователи не воспринимали.

«В милиции говорили, что сейчас цыганам жизни в Беларуси не будет», — настаивает он.

Пережитую ситуацию сравнивает с тем, что видел в фильмах о войне. Петр Леонидович убежден: безосновательные обвинения цыган в убийстве милиционера ведут к межнациональному напряжению.

«Сейчас страшно за детей. Власть не должна была так поступать, так как нужно было предвидеть последствия. Теперь мы враги и люди на нас обозлятся. Будет больше неприязни. Разве издеваются над меньшинствами так в европейском государстве? », - подытоживает он.

О насильственных задержаниях сообщили 17 мая цыгане из Чапаевки. По их словам, в заключении следователи требовали, чтобы они «выдали тех, кто причастен к похищению милиционера». Требовали, чтобы «цыганской почтой» те передали об этом цыганам из других городов. Поводом для насилия стало то, что якобы машину похитителей видели на улицах Чапаевки.

Следственный комитет: «Допрашиваются свидетели»

Официальной информации о причастности представителей цыганского меньшинства к убийству сотрудника ГАИ не озвучивалось. Подобная версия появилась в сообщении телеграмм-канала NEXTA.

В следственном комитете не комментируют информацию о массовых задержаниях цыган в Могилеве. По СК, «совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается выяснение обстоятельств совершения преступления».

«Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Идет плановая работа в рамках уголовного дела, никакой чрезвычайщины в отношении местных жителей нет», — сказала 17 мая представитель СК Юлия Гончарова.

Милиционер уголовного розыска, который занимается расследованием этого дела, на вопрос о задержания цыган ответил: «Мы никаких комментариев не даем, есть тайна следствия».

Версия про «черную машину» не приоритетная

Сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича 18 мая похоронили на кладбище деревни, в Могилевской области. Как сообщал днем ранее Следственный комитет, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Его тело было найдено в Могилевском районе.

Следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования данных, она, по информации СК, «не является приоритетной».