СК Беларуси: Основная версия смерти офицера ГАИ - суицид 20.05.2019, 12:20

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(обновлено) Cледственный комитет выступил с заявлением.

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли застреленным 16 мая. 18 мая инспектора похоронили, пишет tut.by.

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Основная версия произошедшего — суицид.

СК заявил, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. На месте происшествия был обнаружен так же табельный пистолет милиционера.

На брифинге было заявлено, что около тела был также обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову.

По словам СК, руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, так же положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.

«Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено», - заявил СК.

CК заявил, что он отправил ряд суицидальных сообщений своим родным.

Напомним, 16 мая Telegram-канал NEXTA сообщил, что в Могилеве похищен 23-летний лейтенант ГАИ. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ. Весь личный состав милиции Могилевской области был поднят по тревоге, в регионе был введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Сообщалось о похитителях на черной «Волге» с российскими номерами. Говорилось о том, что злоумышленники были цыганами.

17 мая белорусская милиция начала задерживать цыган, проживающих в Могилеве. Представители цыганской диаспоры заявили, что против них применялась сила.

Задержанных начали выпускать на свободу лишь 19 мая.