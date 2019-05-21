Гарри Погоняйло: В Беларуси происходит дискриминация ромов по национальному признаку 21.05.2019, 15:31

ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Эта практика укоренилась среди милиции задолго до инцидента с могилевским инспектором ГАИ.

В связи с трагической гибелью лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповича в городах Беларуси прошли массовые задержания ромов (граждан цыганской национальности). Десятки человек продолжали находится в местах ограничения свободы даже после того, как Следственный комитет назвал неприоритетной версию о «похищении» инспектора ГАИ «тремя цыганами на Волге». Многие из задержанных заявили об унижениях и пытках со стороны милиции, а глава цыганской диаспоры в Беларуси Олег Козловский сравнил действия властей с облавами на цыган и евреев при Гитлере.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло:

- Эта ситуация возникла не сегодня, и даже не вчера. Мы, правозащитники, уже не первый год обращаем внимание и органов милиции, и прокуратуры на то, что в отношении цыган происходит так называемое «профилирование».

Иногда принимаются специальные решения о проведении необоснованных «оперативно-розыскных мероприятий» в отношений лиц так называемой «цыганской национальности» (ромов). Причем это часто происходит в грубой форме, без какого-то определенного повода в отношении конкретного лица.

Мы не раз обращали внимание на то, что не восстанавливаются права тех, кто необоснованно был задержан, перед ними даже не извиняются. Многие ромы без повода подвергаются фотографированию, дактилоскопии, постановке на учет – хотя при этом за ними правонарушений не числилось.

Резонансный случай с исчезновением сотрудника ГАИ продемонстрировал, что ничего в нашем царстве-государстве по отношению к ромам не изменилось. Как только появились первые данные о том, что инспектора якобы посадили в машину лица то ли цыганской, то ли кавказской национальности – в стране начали очередной хапун.

Поэтому пострадавшие от действий милиции в этой ситуации граждане имеют права обжаловать ее действия в прокуратуру. Необходимо добиваться того, чтобы этим случаям были даны четкие правовые оценки с привлечением виновных к дисциплинарной и другой ответственности. Перед задержанными сотрудники милиции должны как минимум извиниться и объяснить их права на компенсацию морального вреда.

Все это требует очередной проверки правозащитниками.

- Можно ли говорить о дискриминации ромов в Беларуси по национальному признаку?

- Конечно. Мы об этом неоднократно заявляли. Это и есть дискриминация по национальному признаку в чистейшем виде.

Более того, когда в официальных СМИ появляется информация о том, что «лица цыганской национальности склонны к совершению преступлений» – это есть пропаганда такой дискриминации. Подобные обобщенные характеристики недопустимы.

Если даже установлена вина конкретного лица – причем тут его национальность? Давно доказано, что преступления совершаются по совсем иным причинам.

Права ромов в Беларуси регулярно нарушаются, а государство упорно не хочет обращать на это внимание. Часто наши жалобы в прокуратуру игнорируются: мол, все в порядке, обращений от самих цыган нет.

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