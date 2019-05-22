В Могилеве арестовали цыганского барона 22.05.2019, 18:50

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Он проживал в микрорайоне Чапаевка.

22 мая в Могилеве милиция задержала в могилевском микрорайоне Чапаевка 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами, сообщает tut.by со ссылкой на МВД. Спецоперация проходила при поддержке сотрудников ГАИ и ОМОНа.

— Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ. А сегодня стало известно, что дилер успел продать зелье нескольким людям и намеревается осуществить еще одну аналогичную сделку, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

По словам представителя ГУБОПиК, только за один день он не менее трех раз продал гражданам наркотики.

Перед задержанием на автодороге мужчина, по данным милиции, успел проглотить пакетик, предположительно, с наркотиком. При осмотре автомобиля оперативники нашли небольшую емкость с жидкостью, которую направили на экспертизу.

По ранее установленным фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) — барон находится в статусе подозреваемого.

Напомним, в ночь на прошлую пятницу живущих тут мужчин, женщин, подростков цыганской национальности массово увезли в РОВД, а затем поместили в ИВС. Причина — информация о том, что якобы тут неизвестные затолкали в машину, увезли и убили сотрудника ГАИ. Потом Следственный комитет заявил о суициде лейтенанта, а цыгане стали интересоваться, за что им «устроили геноцид», «где искать защиту» и «кто будет извиняться». Представители диаспоры из Могилева написали письмо помощнику президента по региону с просьбой их защитить — они боялись последствий своих выступлений в СМИ.

Первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Иван Подгурский на вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. 18 мая Евгения Потаповича похоронили. 20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Основная версия — суицид.

По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.

Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали местные жители. Последних оставили в РОВД и ИВС минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.