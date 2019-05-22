В Гомеле милиция ворвалась к руководительнице цыганской организации 22.05.2019, 21:17

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Фото: «Радыё Свабода»

На цыган в Беларуси объявлена настоящая охота.

В Гомеле, после смерти могилевского офицера ГАИ, давлению со стороны милиции подверглись местные цыгане. Была задержана и руководитель учреждения по адаптации цыган «Романо Дром» ( «Цыганская дорога») Ольга Нечаева, сообщает «Радыё Свабода».

«Мои деды воевали против нацистов. А как назвать эти действия милиции? Нацизм в мирное время?», - плачет многодетная мать. У нее с мужем - 8 детей и 13 внуков.

По ее словам, утром 17 мая она услышала, что кто-то скребетcя в дверь. Открыла.

«Меня втиснули в стену и ворвались в квартиру. Трое в милицейской форме. Никто не представился, ничего не объясняли. Пошли в квартиру, хамили, угрожали. Начали опрашивать 15-летнюю дочь - без моего разрешения. Спрашивали ее вес, рост. У мужа - прозвище. Это что вообще такое? Нам запрещали говорить на родном цыганском языке», - вспоминает события того дня Ольга.

«Ты что - очень грамотная? Поедешь в отдел!»

Она пыталась возразить милиции, но получила в ответ: «Ты что - очень грамотная? Много знаешь? Сейчас в отдел заберем!».

Женщина позвонила в «102», чтобы пожаловаться на вторжение в жилище неизвестных, которые не представились, не объяснили причин визита. В дежурке ответили, что «вам достаточно, что люди в милицейской форме».

Милиционер потребовал у Ольги паспорт с криком: «Документы на стол!». «Я не согласилась - это мой паспорт, предложила посмотреть в моих руках. Тогда мне заломили руки и забрали его», - добавляет руководитель организации.

«Могли бы и мордой об стол вас»

После угроз ее забрали в Центральный РОВД - для «беседы». Требовали сдать отпечатки пальцев. Затем заявили, что ее телефон краденый.

«Телефон на тот момент лежал в камере хранения отдела милиции. Я говорю, что вы не знаете даже марки телефона - он же в камере, а заявляете, что он краденый», - говорит Ольга.

В результате у нее забрали телефон и еще несколько часов «мариновали».

«Затем пришел тот, наглый, который был в моем доме, и заявил: "Что, мы себя некорректно вели? А могли бы ОМОН вызвать и мордой в стол вас! "», - говорит женщина.

После «беседы» в милиции она пошла в прокуратуру и написала заявление с просьбой провести проверку законности действий сотрудников РОВД.

«Действия милиции носили дискриминационный характер»

22 мая Ольга обратилась к правозащитникам за помощью.

«Мы помогли составить заявление на имя начальника Центрального РОВД, чтобы Ольге Нечаевой вернули телефон, который у нее незаконно забрали. Завтра будем писать жалобу на руководство РОВД - на действия их подчиненных. Их действия носили дискриминационный характер и выходили за правовые рамки. В беседе с нами Ольга отмечала, что после смерти сотрудника ГАИ в Могилеве получило негативную реакцию со стороны соседей», - рассказал представитель Гомельского центра стратегической тяжбы Василий Поляков.

Он считает, что такие действия милиции подобные операции по устрашению.

Учреждение образования «Романо Дром» способствует неформального образования взрослых, социальной адаптации рома, правовому просвещению, занятости, сохранению и развитию культурных традиций.