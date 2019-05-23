«Если МВД не извинится, возможен социальный взрыв» 23.05.2019, 9:52

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Эксперты оценили ситуацию с расследованием гибели могилевского инспектора ГАИ.

Эксперты оценили версию Следственного комитета, согласной которой причиной смерти сотрудника ГАИ в Могилеве стал суицид.

В связи с делом о гибели 22-летнего Евгения Потаповича возник и другой серьезный вопрос. Разыскивая возможных убийц, сотрудники милиции задержали сотни цыган, многие из которых провели за решеткой несколько суток. Первый замминистра внутренних дел Иван Подгурский, на вопрос, должно ли МВД извиниться перед цыганами, ответил: «Может быть, и нужно. Не знаю, будем ли».

«99%, что это не суицид»

Правозащитник и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек в комментарии UDF.BY высказал большие сомнения по поводу версии Следственного комитета.

«99%, что это не суицид. Сомнение вызывает желание инспектора ГАИ уйти из жизни таким способом. Да, суициды среди сотрудников происходили и раньше, но без таких запутанных маскировок», – сказал Волчек.

Правозащитник считает, что после массовых задержаний цыган МВД нужно «не рассуждать, а принести извинения немедленно».

«Мало того, что применялась физическая сила. Задержание на период более трех часов было незаконным. Составлялись липовые административные протоколы о хулиганстве и нахождении в нерезвом состоянии», – отметил правозащитник.

По мнению Олега Волчека, свое слово в этой ситуации должен сказать генеральный прокурор Александр Конюк.

«Прокуратура обязана внести представление. Мы увидели очевидную дискриминацию определенной группы граждан Беларуси. Для задержания должны быть основания, а брать огулом – это попахивает 1937 годом, когда хватали всех подряд», – считает Волчек.

Но, по его мнению, действия прокуратуры зависят от того, какой сигнал даст руководитель страны.

«Думаю, это дело на контроле у Лукашенко и теперь все зависит от него. Считаю, что власти нужно принести извинения, чтобы снять напряжение. Завтра произойдет еще какое-нибудь убийство, проскочит левая информация, и что – начнут хватать всех украинцев среди граждан Беларуси? Или литовцев? Напряжение может накапливаться и привести к социальному взрыву. Поэтому извиняться обязательно надо», – сказал правозащитник.

«Хватает доказательств того, что это действительно было самоубийство»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY высказал иное мнение по поводу версии Следственного комитета о суициде инспектора ГАИ.

«Во время моей долгой работы в милиции приходилось сталкиваться с суицидами сотрудников. Они, пожалуй, были и не очень похожими на могилевский, но в жизни может быть всякое. После озвученных в СМИ доказательств однозначно сказать, что это было не самоубийство, а убийство, у меня оснований нет», – отметил Гриб.

Генерал-лейтенант в отставке перечислил доказательства, свидетельствующие о самоубийстве.

Во-первых, убийцы сотрудника милиции, как правило, забирают с собой его оружие. Здесь же пистолет остался на месте. В нем не хватает одного патрона, а убийство произошло из этого пистолета.

Во-вторых, на руках погибшего имеются следы нагара, который всегда остается от выстрела. В-третьих, по поводу вопросов по дровам и костру – есть показания работников магазина, что инспектор сам покупал дрова.

«Хватает доказательств того, что это действительно было самоубийство», – подытожил Гриб.

«Другое дело, что еще нужно обязательно разобраться, по каким причинам сотрудник решился на такой шаг – из-за событий в личной жизни или условий службы? Или у него была другая причина?», – отметил генерал-лейтенант милиции в отставке.

О том, как следует поступить руководству МВД после массовых задержаний цыган, он не сомневается.

«В своей работе я всегда считал, что если сотрудники МВД допустили ошибки, то перед людьми нужно извиниться. В любой форме – письменной или устной – но извиниться надо. Не думаю, что для задержания цыган были веские основания», – сказал Гриб.