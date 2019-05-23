Шуневич: Нет повода и оснований просить извинения у цыган 23.05.2019, 10:50

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Игорь Шуневич

Глава МВД назвал облавы на цыган «обоснованными».

Перед заседанием в «парламенте» журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ, сообщает tut.by.

— Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные, отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником доказательств была информация от жертвы, поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было, и мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту, на которой было основано решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан.

Игорь Шуневич сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган».

Отвечая на вопросы, министр заметил, что его не раз пытались обвинить в ксенофобии.

— Это бесполезно. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей.

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику Лукашенко Михаилу Русому с просьбой защитить их.