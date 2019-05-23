Как выглядел человек, живший 1300 лет назад: реконструкция лица 6 23.05.2019, 19:35

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Фото: OSCAR NILSSON

Внешность мужчины смоделирована, опираясь на 3D-копию его черепа.

1300 лет назад в Швейцарии жил человек, останки которого обнаружили археологи в 2014 году. Исследователи нарекли его Аделазием Эльбахусом (Adelasius Ebalchus) – в этом имени звучат отголоски культуры Римской империи, разрушенной столетия назад. По словам археологов, при жизни Аделазия по Швейцарскому плато продвигались германские народы, окончательно меняя язык и культуру этих земель, и этот мужчина мог являться представителям одного из последних поколений, которые хранили древние традиции, пишет National Geographic.

Его скелет был найден в одной из 47 могил, относящихся к раннему средневековью (примерно 700 гг. н.э.), которые были обнаружены перед строительством здания в городе Гренхен на севере Швейцарии. Захоронение носило черты римского стиля, могила была выложена камнями, а ноги погребенного были направлены на север.

По останкам исследователи смогли установить, что Аделазию было от 19 до 22 лет, а рост его составлял примерно 167 см. Он страдал от хронического остеомиелита – инфекции костной ткани, и дефицита витаминов, что наверняка и привело к ранней смерти. Обрамленная крупными камнями могила может свидетельствовать о том, что погибший занимал более высокое социальное положение, чем большинство людей, живших тогда на территории современного Гренхена.

Судмедэксперт и специалист в области реконструкции лица Оскар Нильссон (Oscar Nilsson) смог смоделировать внешность мужчины, опираясь на 3D-копию его черепа. Он уже подарил нам возможность взглянуть на древнюю перуанскую королеву или древнегреческую девушку, но эта его работа отличается от всех предыдущих.

По словам реконструктора, его поразило отличное состояние зубов мужчины. Обычно при реконструкции лица для того, чтобы воссоздать зубы, приходится внимательно изучать другие части лица и строить свои теории на множестве признаков, от ДНК до климата, в котором жил человек. Чтобы выделить эту особенность Аделазия, Нильссон решил изобразить его слегка улыбающимся – и это решение далось ему нелегко.

3D-копия черепа использовалась в качестве основы для реконструкции лица. У Аделазия оказались необычайно хорошие для тех времен зубы.

Фото: COURTESY DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY OF THE CANTON SOLOTHURN, SWITZERLAND

При реконструкции лица, особенно если это делается для правоохранительных органов, не стоит изображать модель улыбчивой, отмечает Оскар. Зритель может отвлечься от общего впечатления реконструкции, которое должно быть основано на физических параметрах, «подсознательно допуская, что перед ним счастливый человек». Но в данном случае специалист решил пренебречь негласным правилом, и на губах воссозданного из древности мужчины застыла легкая улыбка.

Нильссон работал с останками людей из многих регионов и периодов времени, но человек из раннесредневековой Швейцарии попался ему впервые:

«Это довольно захватывающий и плохо изученный период истории. Я надеюсь, что смогу пролить на него свет».