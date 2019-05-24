Европейские игры вместо картофелечистки 10 Ирина Халип

24.05.2019, 8:43

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Ирина Халип

Здесь из всех законов действует только гравитация.

Ищу в гастрономе привычный батончик мюсли. Не нахожу. Что, спрашиваю, закончились? Нет, отвечает продавец, не закончились, просто они теперь в другой упаковке – и показывает мне нечто вырвиглазно-зеленого цвета. А на этом жутком фоне мчится на велосипеде персонаж, в котором легко опознать интернет-мем из недавнего прошлого под названием «упоротый лис». Теперь этот лис – символ Европейских игр, и все, кому не лень, переделывают упаковки на своих товарах, чтобы всякий входящий в магазин помнил: до Европейских игр осталось всего ничего, и страна уже в полной боевой готовности.

Да мы и так помним. Помним, как прежний министр спорта обещал, что игры обойдутся бюджету миллионов в 30-40, не больше (долларов, разумеется, не рублей же). Помним, как его исправлял хозяин всех министров: не в 30-40, а в 50 примерно, но уж никак не больше. Помним, как в бюджете на нынешний год вдруг появились уже 72 миллиона, а сотня миллионов оказалась потрачена на игры уже к концу прошлого года. Конечно, такое не забывается.

А в городе Борисове есть детский сад, в котором нет картофелечистки. В этот сад ходят 155 детей. И на всех картошку чистят вручную. Сидят, как полвека назад, работницы и полдня горбатятся над тем, с чем картофелечистка управилась бы за полчаса. И шансов на эту минимальную автоматизацию нет никаких: управление образования, говорят работницы, денег на это не выделяет. И неизвестно, то ли управление образования такое пакостное, то ли действительно у него самого денег нет. Скорее всего, действительно нет, как бы странно это ни звучало.

Ладно, можно было бы грешить на жлобских борисовских чиновников из системы образования. Но абсолютно такая же ситуация и в острошицкой школе, учеником которой де-юре является Коля Лукашенко. Уж казалось бы, в ту школу на всякий случай должны были золотые унитазы завезти, не говоря уже о всевозможных кухонных агрегатах. А вот и нет. Там уже второй год стоит нераспакованный пароконвектомат. Хорошая штука, полезная – и для приготовления диетических паровых котлет, и для выпекания свежих булочек. Это вам не сковородка с прогорклым маслом многократного использования. Да вот только к такому современному агрегату непременно нужен фильтр для воды. А на фильтр для воды местное управление образования денег не выделило.

Неужели для Коли не расстарались бы? Выходит, действительно у управлений образования на детей денег нет? Коле Лукашенко школьная столовая, понятное дело, без надобности. А остальные дети как-нибудь бутербродами обойдутся. Да и опытные школьные и детсадовские поварихи уже давно научены супы из топора варить. Не в отсутствии средств на картофелечистку проблема, не от бессмысленно ржавеющего пароконвектомата так веет болотной гнусью, а от глубокой зазеркальности нашей жизни.

Здесь одни вручную чистят картошку в детских садах, а другие – такие же «бюджетники» - хранят в своих ошмянских малогабаритках миллионы долларов за замурзанным кафелем под ванной.

Здесь шлют тунеядские повестки инвалидам и тратят миллионы на Европейские игры.

Здесь оставляют без пенсий многодетных матерей – а пусть тебя, крольчиха, теперь дети содержат – и возводят дворцы для чинуш в водоохранных зонах.

Здесь за 20 долларов врачу и за 200 тысяч чиновнику дают одинаковые сроки.

Здесь убивают солдат без всякой войны и прячут чужих военных преступников.

Здесь даже сволочь может стать репрессированной.

Здесь из всех законов действует только гравитация. Иначе все давно бы отсюда улетели.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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