Беларусь назвала срок выдавливания «грязной нефти» обратно в РФ 2 24.05.2019, 20:16

Дорожная карта по вытеснению некачественной с территории Беларуси была окончательно согласована 23 мая.

Беларусь начнет процедуру вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румаc по итогам встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Минске, передает ТАСС.

По словам белорусского премьера, это должно начаться в понедельник-вторник, 27–28 мая.

«Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону России, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал Румас в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По данным БелТА, белорусско-российская дорожная карта по вытеснению некачественной российской нефти с территории Беларуси была окончательно согласована 23 мая.

Румас также сказал, что в ходе переговоров Россия подтвердила свою готовность решать вопросы по выплате компенсаций Беларуси из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

«Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ. <...> Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — подчеркнул глава белорусского правительства (цитата по БелТА).