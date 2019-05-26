Милиционер рассказал, как в Могилеве годами «отрабатывают» цыганские районы 26.05.2019, 8:36

У МВД есть неофициальная программа в отношении ромов.

Бывший милиционер из Могилева сообщилСвободе о неофициальной программе Министерства внутренних дел в отношении цыган. Исследование общественной инициативы Romaintegration подтверждает этот факт. По их информации, 80% цыган в Беларуси сталкивались с задержаниями и многократной дактилоскопией.

«Программа касается только цыган. Их проверяют, «шмонают», требуют составлять протоколы»

21 мая в цыганском районе Чапаевка в Могилеве умерла 67-летняя Лидия Юрченко. Родственники уверены, что преждевременная смерть стала результатом милицейского рейда. После убийства милиционера Евгения Потаповича могилевская милиция провела обыски во всех цыганских домах Могилева и задержала около 100 мужчин.

Бывший участковый из Могилева Михаил рассказал Свободе, что милиция давно имеет особое отношение к цыганам. В двух цыганских районах - Гребенево и Чапаевке - постоянно проходят проверки.

«В 6 утра ГАИ оцепляет Гребенево, и начинается отработка района. С группами ОМОНа. Проверяют всех цыган», - говорит Михаил.

Он сам участвовал в таких «отработках». Милиционеры заходят в каждый цыганский дом и проверяют документы, машины, телефоны. Сверяют паспортные данные, некоторых задерживают, чтобы взять отпечатки пальцев. Хотя большинство цыган уже давно прошли дактилоскопию.

По словам Михаила, так относиться милиция исключительно к цыганским районам. Он говорит о неофициальной программе МВД для работы с национальными меньшинствами.

«Программа касается только цыган. Их шмонают, проверяют, особое внимание только к ним», - говорит Михаил.

Начальство требует, чтобы во время таких рейдов милиционеры составляли протоколы о правонарушениях. Михаил называет это «палочная» системой. На милицейском жаргоне «палка» - это протокол. Во время дежурства каждый участковый, патрульный или сотрудник ГАИ обязан выполнить план по «палкам». Если не выполнишь, не получишь премии.

«Протоколы составляют на все. Если не к чему докопаться, выписывают 17.1 (статья за нецензурную брань. - РС) или антисанитарию», - говорит Михаил.

Исследование: 80% цыган Беларуси сталкивались с задержаниями

О дискриминации со стороны милиции говорят цыгане во всех регионах Беларуси.

На прошлой неделе общественная инициатива Romaintegration представила доклад «Социально-экономическое состояние цыганского населения Беларуси» (документ подготовлен совместно с литовским Центром экспертиз в области равных прав). В ходе мониторинга опросили 814 человек из всех областей Беларуси.

«80% респондентов сталкивались с этническим профилированием в виде задержаний, многократной дактилоскопической регистрации, конфискации транспортных средств», - говорится в исследовании.

Этническое или расовое профилирование - это такая практика, когда сотрудники милиции используют росу, цвет кожи, происхождение или национальную (этническую) принадлежность как повод для выдвижения конкретных людей в отдельную группу. К этим группам усиливаются «профилактические» или другие действия, поясняется в докладе.

«В свое время дактилоскопию провели у всех белорусов. Почему у ромов до сих пор постоянно берут отпечатки пальцев, я не понимаю», - сказал Свободе Артур Гомонов, руководитель общественной организации «Белорусская цыганская диаспора».

По его словам, минимум пять раз в год каждого человека из цыганской общины задерживают для дактилоскопии. Но милиционеры не объясняют, зачем им так часто нужны отпечатки пальцев одних и тех же людей.

«Я понимаю, если это приезжий человек. Но если он здесь родился и вырос, живет на одном месте, местные структуры МВД это знают... Зачем его водить постоянно, чтобы он сдавал отпечатки пальцев? », - возмущается Гомонов.

По словам представителя Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрия Черных, существуют специальные инструкции для сотрудников МВД, где содержатся прямые указания задерживать лиц цыганского происхождения.

«Мы знаем о внутреннем распоряжении, - говорит Артур Гомонов. - Кажется, № 56. Но касается ли оно ромов, или всех людей, которые имеют темный цвет кожи, мы не знаем».

«Ромы стали еще больше бояться»

На насильственное задержание цыган обратили внимание белорусские правозащитники. Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий просит Генпрокуратуру проверить законность задержания милиционерами цыган 16 мая в Могилеве и принять необходимые меры.

Правозащитник призывает «внимательно рассмотреть необоснованные случаи применения силы и физического насилия». Об этом Алесь Беляцкий пишет в своем заявлении, направленном в Генпрокуратуру.

Инициатива Romaintegration в своем докладе рекомендует МВД прекратить все формы этнического профилирования как откровенно дискриминационные практики.

Как писала Свобода, в цыганской диаспоре говорят об усилении давления со стороны милиции в последние 5-6 лет и связывают это со сменой руководства МВД.

«При прошлом министре внутренних дел такого не было, - утверждает Александр Козловский из цыганской диаспоры. - Было, но мягче. Все изменилось с приходом министра Шуневича».

По словам Артура Гомонова, факт массового задержания цыган в настоящее время рассматривается в международных организациях. Сами цыгане, которые пострадали от действий милиции, в большинстве отказываются снимать побои, так как боятся еще большего преследования со стороны милиции.

«Ромы стали еще больше бояться, - говорит Гомонов. - Что дальше будет, мне трудно предугадать. Не знаю, может, будут уезжать отсюда».