Так что СССР дал Беларуси? 7 26.05.2019, 12:34

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Почему надо избавляться от «советского наследия» в сознании людей.

Так, друзья, сегодня будет пост на интересную и важную тему — а что, собственно, дал Беларуси СССР? Время от времени встречаю в комментариях вскрики любителей совка о том, как "расцвела в Советском Союзе братская Белоруссия", но если обратиться к фактам — то практически все годы совка на Беларусь сыпались сплошные несчастья, пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.

Судите сами — в 1920-30-е годы инициативные и при этом жестокие большевики устроили здесь полигон для репрессий — уничтожая всех, кто не подходил для светлого образа социалистического будущего, в 1940-е — на территории Беларуси два тирана устроили кровопролитную войну, в 1950-60-е годы в стране (особенно в сельской местности) была ужасающая нищета и дефицит, когда чтобы купить драповое пальто — люди ночевали в очереди на ступеньках ГУМа. Да и дальше было не лучше — брежневский маразм а затем еще большая перестроечная нищета и бедность.

В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что именно СССР дал Беларуси.

Массовые репрессии, уничтожение интеллигенции

Практически сразу после создания БССР и присоединения её к СССР, в Беларуси начались массовые репрессии против всех инакомыслящих. 1920-е годы стали периодом относительной свободы – репрессии были точечными и касались главным образом бывших царских чиновников и прочей подобной публики.

С началом 1930-х годов ситуация резко изменилась — под каток сталинских политических репрессий попала практически вся белорусская интеллигенция — которую арестовывали по надуманным причинам, обвиняли в участии в каких-то там "кружках националистов" и затем расстреливали в Куропатах — по разным подсчётам, в этом урочище на восточных окраинах современного Минска, лежит от 70 до 250 тысяч расстрелянных белорусских граждан.

По рассказам моей бабушки, которая в 1930-е годы училась в одной из минских школ — родители были репрессированы (сидели либо были расстреляны) у практически половины учеников. Маразм доходил до того, что за фразу одной девочки "вот мы тут голодаем, а Сталин сейчас небось белые булочки кушает" — её родители чуть было не попали в тюрьму.

Тут ещё нужно учесть то, что репрессировали как правило лучших и наиболее активных и неравнодушных — тех, кто мог и хотел что-то делать для страны. В 1930-е годы они все легли с пробитой головой в Куропатах — так что белорусам не за что благодарить СССР, скорее наоборот.

Уничтожение исторических ценностей

Все советские "преобразования" как правило сопровождались уничтожением исторических ценностей — и Беларусь здесь не стала исключением. Достаточно хотя бы посмотреть на карту исторических достопримечательностей страны — в западной части Беларуси, которая до 1939 года была в составе Польши, сохранилось чуть ли не в три раза больше всего исторического, тогда как в восточной части страны словно Мамай прошёл войной.

Большевики взрывали костёлы и церкви, разрушали замки, уничтожали историческую городскую застройку, вроде ратуш и домов ремесленников — всё это делалось якобы для "борьбы с мрачным царским наследием" и "открытию дороги всему новому и прогрессивному", но истинная задача была другой — уничтожение исторической памяти народа, который мог помнить, что раньше люди жили совсем иначе — с выборной и сменяемой властью, с выборным самоуправлением городов, с религиозной тотлерантностью и прочим. Частью кампании по уничтожению исторической памяти стало и переименование улиц — исторические названия городски улиц, существовавшие часто с XV-XVI веков, заменялись на типовые советские.

Только в одном Минске в ходе совковых "преобразований" были уничтожены красивейший костёл Фомы Аквинского (XVII век), Холодная синагога (XVI век), католическое кладбище на Золотой горке (XVIII век), а также десятки домов старинной городской застройки XVII-XIX веков. Часто на месте исторических построек большевики быстро строили что-то своё — чтобы не было даже и речи о восстановлении. Так, к примеру, в белорусском городе Глуске на месте старинного замка XVII века было сделано футбольное поле — хотя рядом было множество свободных мест.

Чужая война

Вторая Мировая война, множество боёв которых прошло на территории Беларуси и в которой погибло множество белорусских граждан, была по большей части чужой войной для белорусов и Беларуси — на её территории и с участием её граждан бились две империи зла — гитлеровская Германия и Советский Союз. Нацисты жгли в Беларуси деревни и угоняли людей на принудительные работы в Германии — а большевики расстреливали белорусов в Куропатах, устраивали Голодоморы и гнали людей в концлагеря Воркуты и Колымы. После победы белорусы не стали жить лучше — "добыв победу, мы не добыли свободы" — написал белорусский классик Василь Быков, который сам был ветераном-артиллеристом.

Лично я уверен, что если бы большевики не захватили власть в Петрограде в 1917 году, то никакой Второй Мировой войны просто не было бы — в Европе не существовало бы дестабилизирующего фактора в виде Советской России/СССР, и никакой Гитлер попросту не появился бы — переболев ужасами Первой Мировой войны, Европа развивалась бы в мирном ключе, и не было бы никакой новой страшной войны. Как следствие — множество белорусов не погибло бы — а значит, Беларуси и здесь не за что благодарить СССР. Без совка было бы только лучше.

Воспитание приспособленцев

Пожалуй, самым страшным минусом совковой системы, в которой Беларусь прожила несколько десятилетий — является воспитание целых поколений приспособленцев — этому способствовали войны и советские репрессии XX века, во время которых выживали наиболее тихие — кто предпочитал сидеть и не высовываться.

Собственно, это касается не только Беларуси, но и любой другой совковой страны — тот самый "советский народ", создание которого большевики декларировали одной из своих целей — по сути должен был быть народом-приспособленцем, который безоговорочно и безропотно принимает любые решение властей (будь то строительство храма вместо сквера или вывоз родственников в концлагерь), покрякивая только "так и надо, так и должно быть, кругом враги но мы крепчаем!".

В общем — Советскому Союзу можно сказать "спасибо" в кавычках за ту отрицательную селекцию, которую он провёл в моей стране.

Дефицит и нищета

Помимо всех других вещей, описанных в предыдущих разделах, помимо войны, репрессий и отрицательной селекции – совок принёс в Беларусь совковые дефицит и нищету. Фанаты совка вскрикивают "а зато в СССР не было олигархов!" — забывая при этом добавить, что на бомжиной помойке олигархов тоже нет, и все равны в своей беспросветной бедности.

По сути, в совке не было ни одного десятилетия, в котором белорусы жили бы сносно — двадцатые и тридцатые годы были годами ужасающей нищеты, сороковые и пятидесятые — годами нищеты послевоенной, шестидесятые и семидесятые — годами нищеты брежневской. А в восьмидесятые началась нищета перестроечная.

Такие дела.

Ещё можно вспомнить Чернобыль — во время которого Беларусь пострадала больше всех, и Афганистан — куда непонятно во имя чего отправляли умирать белорусских парней. Вот и получается — что от СССР моей родной Беларуси были только одни несчастья, и очень хорошо, что совка больше нет.