Сериал HBO «Чернобыль» снимали по книге Светланы Алексиевич 7 29.05.2019, 17:55

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Василий Игнатенко (Адам Нагаитис)

Фото: HBO

Сюжетная линия с пожарным Василием Игнатенко полностью взята из книги белорусской писательнице.

Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич сообщила «Свабодзе», что дала согласие на использование ее произведения «Чернобыльская молитва» для создания фильма HBO «Чернобыль». По ее словам, был заключен соответствующий контракт.

Сюжетная линия с пожарным Василием Игнатенко полностью взята из книги Светланы Алексиевич. Игнатенко, которого играет актер Адам Нагайцис, был в числе первых, кто прибыл на тушение пожара на четвертом энергоблоке ЧАЭС. В итоге получил смертельную дозу радиации и мучительно умер в Москве через пару недель.

История Игнатенко - одна из самых щемящих в сериале. Светлана Алексиевич написала ее на основе длинных разговоров с женой Игнатенко Людмилой (актриса Джесси Бакли).

Сама Светлана Алексиевич, которая сейчас находится в Лиссабоне, еще не видела фильма, но очень хочет его посмотреть. Она планирует это сделать, если вернется в ближайшее время в Беларусь. Нобелевская лауреат пообещала поделиться впечатлениями с журналистами.

Тем временем чешское издание Lidovky.cz в публикации о сериал «Чернобыль» сделало предположение по поводу вымышленного персонажа Ульяны Хомюк: «Возможно, что создатели таким образом делают комплимент писательнице Алексиевич, поскольку Хомюк несколько похожа на нее и также родом из Беларуси».

Американо-британский мини-сериал «Чернобыль» рассказывает о самой крупной техногенной катастрофе XX века - взрыве на Чернобыльской АЭС.