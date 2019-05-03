В заговоре вместе с Втюриным участвовали несколько генералов и полковников?31
- 3.05.2019, 10:37
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Что на самом деле происходит в ближайшем окружении Лукашенко.
Российское частное информагентство «Росбалт» утверждает, что источник в белорусских спецслужбах раскрыл истинные причины задержания Андрея Втюрина, которые официально еще не подтверждали и не опровергали, сообщает «Радыё Свабода» в материале «Былога кіраўніка аховы Лукашэнкі затрымалі за супрацу з ФСБ».
Ряд белорусских СМИ 29 апреля сообщил со ссылкой на собственные источники о задержании Андрея Втюрина - государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, бывшего начальника охраны Лукашенко. Поздно вечером 30 апреля появился указ Лукашенко об увольнении Втюрина «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Задержание официально не подтверждалась И не опровергалось.
Согласно источникам «Росбалта», Втюрин действительно задержан. Утверждается, что:
«Втюрина задержали за неоднократные и многочисленные «сливы» информации российским ФСБ и ФСО»;
«Его связи достались ему «в наследство» из прошлого: он сам россиянин, учился, работал и дружил с коллегами из российских спецслужб»;
«Последние 25 лет Втюрин входил в самое близкий круг общения Лукашенко»;
«Младший сын Лукашенко Николай буквально рос на руках у папиного охранника»;
«Поговаривают о заговоре, но похоже, что «дело все же в слишком близких отношениях Втюрина с российскими спецслужбами»;
Российского посла Бабича «убрали заодно» с Втюриным, и «вряд ли это случайно»;
Разоблачили «целый антилукашенковский заговор, ядром которой была группа из 5-6 генералов и полковников, в основном из системы Минобороны и МВД», имеющей целью «недопущение переизбрания Лукашенко на пост президента» и рассматривавшая варианты вплоть до его «физической ликвидации»;
«Двигателем идеи» якобы был старший сын Александра Лукашенко Виктор, в лице которого «видели альтернативу», но это он якобы и «слил информацию о заговоре»;
Раскрытие заговора якобы могло быть «инспирировано Александром Лукашенко и его ближайшим окружением» чтобы «усилить КГБ» и «усилить давление на Россию».
Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош на просьбу «Свободы» прокомментировать эту версию ответил: «Без комментариев».