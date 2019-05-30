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Ученые разгадали загадку окраса тигров

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  • 30.05.2019, 21:34
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Открытие сделали научные сотрудники Бристольского университета.

Оказалось, оранжево-черный окрас тигров не случаен. Яркими они кажутся только человеку. Органы зрения травоядных устроены по-другому, а значит, хищники не слишком заметны для оленей, которые различают только синий и зеленый цвета. Шкуру тигра они видят в зеленых оттенках, и она для них одного тона с листвой, пишет sb.by со ссылкой на The Daily Mail.

Яркий окрас хищника обеспечен пигментом феомеланином. Его насыщенность зависит от вида, например, балийские тигры, вымершие на сегодняшний день, отличались ярко-оранжевой шерстью. Видимо, поэтому охотники их легко обнаруживали. Тигры, обитающие в России, Северном Китае, в основном светлого окраса, а те, что живут в Малайзии и на острове Суматра, темнее.

Кстати, ученые провели генетический анализ, чтобы определить, насколько близки все оставшиеся в живых подвиды тигров. Оказалось, каждый вид развивался по-разному.


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