ВЦИОМ удвоил рейтинг Путина через день после претензий из Кремля 9 31.05.2019, 18:17

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Методику изменили, и теперь президенту РФ якобы доверяют не 30,5%, а 72%.

Спустя день после того, как Кремль обратил внимание на падающее доверие к президенту РФ Владимиру Путину и потребовал объяснений от социологов, ВЦИОМ изменил методологию и увеличил показатель вдвое.

В пятницу на сайте центра появился новый раздел «доверие политикам», где рейтинг доверия к Путину оценивается уже в 72%, передает finanz.ru.

Новое исследование, в отличие от предыдущих, методика которых не менялась последние 12 лет, использует не открытый вопрос респондентам, а закрытый: это означает, что людям предлагают выбирать объект доверия или недоверия не самостоятельно, а из заранее составленного списка кандидатов.

В него ВЦИОМ включил пять человек - это Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

В результате с минимальных за 12 лет 30,5% рейтинг доверия к Путину подскочил более чем вдвое и теперь превышает даже уровень «одобрения» деятельности президента как института власти, составляющий, по данным того же ВЦИОМа, 64,5%.

Объяснить расхождение этих двух цифр - низкого доверия и высокого одобрения - попросил накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг?» - недоумевал он. «Мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные. Это сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится», - заявил Песков.

«Главная причина - это непонимание, когда нам станет жить лучше. <…> Это значит: когда начнут расти наши доходы», - объяснял в среду итоги опроса опроса глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, людей напрягает и даже удивляет то, что острая фаза кризиса, согласно Росстату, закончилась в 2016 году, а жить лучше не стало.

Что касается пенсионной реформы, то она «всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, - вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты», заявил Федоров: «Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги».

Спустя день Федоров на странице в Facebook представил другую версию: падает частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, но это происходит и с другими политиками.