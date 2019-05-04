Во сколько обошлась «грязная» нефть России 5 4.05.2019, 17:26

2,019

Ветка, которая обеспечивала суточный транзит «черного золота» объемом 700 тысяч баррелей – простаивает.

Итак, после длительной паузы, в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» стала поступать кондиционная российская нефть, соответствующая всем нормам и стандартам и, соответственно, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, пишет украинский блогер «Злой одессит» для «Обозревателя».

«Грязная» российская нефть предварительно была вытеснена в резервуары российского же ЛПДС «Унеча».

Ожидается, что уже к 4 мая «чистая» нефть дойдет до Мозырского НПЗ, к 7 мая в порт Усть-Луга, а ограниченная поставка в Европу должна начаться к 11 мая.

Таким образом, с момента поступления первой информации о наличии загрязнения в российской нефти с 19 апреля и поэтапном отказе от приема сырья европейскими партнерами, до предполагаемого старта поставок, пройдет около 20 дней. Все это время, ветка, которая обеспечивала суточный транзит «черного золота» объемом 700 тыс баррелей – простаивает. То есть, грубо говоря, простой выльется как минимум в убытки от недопоставленной нефти объемом минимум 14 млн баррелей. Но и это ещё не все.

С российского участка нефтепровода было вытеснено в резервуары ЛПДС «Унеча» около 50 тысяч тонн «грязной» нефти, с белорусского около 120 тыс. тонн было вытеснено в резервуары ЛПДС «Мозырь». При этом, в самом «Белнефтехиме» заявляют, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн «грязной» российской нефти.

То есть, помимо недопоставок, ещё более 1 млн тонн нефти оказалось убыточной, невостребованной массой. А это, примерно, 8,5 млн баррелей.

Иными словами, Россия из-за этого ЧП понесла убытки из-за недопоставки в Европу, наличия обременительных «грязных» тонн в резервуарах, затрат на восстановление системы, проведение профилактики, ремонт и т.д. Ну и, конечно же, репутационный удар как по поставщику некачественного продукта, к которому у европейских покупателей уже давно возникали вопросы.

Что же, только на простое на почти 14 млн баррелей поставок и наличии некачественного товара на примерно 8,5 млн баррелей, мы получаем убытки превышающие $1.4 млрд. И это я не учитываю компенсации, ремонтные и профилактические и многие другие работы, которые проводились, проводятся и ещё долго будут проводиться, благодаря данному ЧП.

А потому и не удивлюсь, что это небольшое недоразумение, обойдется России не менее чем в $2 млрд потерь.