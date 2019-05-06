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В Карпатах погибли белорусские туристы

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  • 6.05.2019, 14:17
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Грузовик, который перевозил более двух десятков туристов, перевернулся в реку Черный Черемош.

В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более двух десятков туристов, перевернулся в реку Черный Черемош. Сообщается о минимум трех погибших, еще шесть человек пропали без вести, сообщает "Обозреватель".

По предварительным данным ГСЧС, в автомобиле находились 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, еще нескольких извлекли спасатели, пишет "Интерфакс-Украина".

Трагедия произошла в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Туристы, которые находились в грузовике, предположительно являются гражданами Беларуси.

"В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба еще шестерых человек остается неизвестной", – сказано в сообщении, которое распространили на странице Ивано-Франковского отделения ГСЧС в Facebook.

На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Продолжаются поисково-спасательные работы.


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