Стали известны подробности ДТП с группой белорусских туристов в Карпатах 6.05.2019, 19:50

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Фото: Поліція Івано-Франківської області / facebook.com

Водитель автобус был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель, который управлял грузовиком, что упал в реку в Ивано-Франковской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает полиция Ивано-Франковской области. В результате ДТП погибло трое белорусских туристов, еще 10 попали в больницу.

Напомним, ЧП случилось 6 мая около 11 часов утра. Автомобиль, в котором находилось 24 человека — 23 туриста и водитель, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Три человека погибли.

Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси собиралась осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

Представитель МИД в комментарии tut.by уточнил, что в результате трагедии пострадало 13 граждан Беларуси — трое погибло, десять с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в ЛМУ Ивано-Франковской области.

Представитель посольства Беларуси в Украине в своем фейсбуке назвал имена троих погибших: Иванов Евгений Андреевич (1990 г. р.), Ашухина Тамара Геннадьевна (1991 г. р.) и Юшкевич Ангелина Николаевна (1996 г. р.). Позднее публикация была удалена.

Еще 10 белорусов с травмами разной степени тяжести доставлены в центральную Верховинскую больницу Ивано-Франковской области.

— Я приехал в месту трагедии, когда все уже случилось, пообщался с очевидцами, — рассказывает Сергей, молодой человек представился работником рафтинг-парка, что организовывал сплав. — Они говорят, в машине случилась какая-то поломка. Вроде, когда она поднималась в гору, у нее отказали тормоза. Водитель жал на тормоз, а тормоз не срабатывал. А там крутой обрыв.

По словам Сергея, он с пострадавшими сейчас в больнице.

— Меня попросили подъехать за ними в больницу, — говорит собеседник. — Есть люди, которые чувствуют себя нормально. Их уже выписали, и я повезу их на рафтинг-базу.

Молодой человек, который ответил по номеру организации, что назвал Сергей, сообщил: «У меня нет полномочий общаться с журналистами, мы заняты транспортировкой пострадавших».

По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку. Полиция сообщает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медэкспертиза. Сам он в шоке, обошелся синяками.

— В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси, — написано на странице полиции. — Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан, ему грозит наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

— Посольство находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением Украины, а также органами власти Республики Беларусь по вопросу оказания необходимой помощи пострадавшим белорусским гражданам, — сообщает Фейсбук посольства Беларуси в Украине.