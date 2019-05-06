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В Мексике разбился самолет с 14 людьми на борту

  • 6.05.2019, 21:36
Иллюстрационное фото

Обломки самолета были обнаружены в горах мексиканского штата Коауила.

В Мексике спасатели обнаружили обломки частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, находившихся на борту, пишет издание Reforma со ссылкой на местные власти.

В лайнере, который летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, находились 11 пассажиров и три члена экипажа, передает РБК.

Отмечается, что в Лас-Вегасе пассажиры смотрели боксерский поединок. Обломки самолета были обнаружены в горах мексиканского штата Коауила. Издание Vuelo уточняет, что поиски лайнера продолжались более 12 часов.


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