Главное об авиакатастрофе в Шереметьево спустя сутки 6.05.2019, 22:28

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Фото: SERGEI FADEICHEV/TASS

Что стало известно об обстоятельствах катастрофы в понедельник.

Вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

"Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" планово вылетел из Шереметьево в 18:02 по минскому времени. Однако вскоре после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. В 18:30 лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего его охватил огонь.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что рассматривает три версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Русская служба ВВС рассказывает, что стало известно об обстоятельствах катастрофы в понедельник.

Почему самолет вернулся

Еще накануне проект Baza опубликовал рассказ командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который заявил, что запросить экстренную посадку экипаж решил из-за потери радиосвязи и отказа электроники на борту. Этому, по словам пилота, предшествовало попадание в самолет молнии.

"Мы взлетели, попали в тучу - был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - говорила в эфире телеканала "Россия 24" стюардесса Татьяна Касаткина.

О том, что в "Суперджет" ударила молния, рассказали также несколько пассажиров лайнера. Дмитрий Хлебушкин, один из первых пассажиров, вышедших к журналистам в Шереметьево, объяснял, что такой вывод сделал, поскольку видел "вспышку белого цвета".

Летевший тем же рейсом глава города Североморска Владимир Евменьков в понедельник рассказал радиостанции "Север FM", что сидел возле иллюминатора и "физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния".

"Стало понятно, что у нас проблемы, когда в самолет ударила очень сильная молния. Минут 20-30 мы еще были в воздухе. При этом паники в самолете не было, все люди спокойно сидели", - сообщила журналу "Сноб" пассажирка Марина Ситникова.

Почему начался пожар

В воздухе "Суперджет" еще не горел, пожар на его борту начался при посадке. Об этом говорят и следователи, и очевидцы катастрофы, а также свидетельствуют кадры приземления лайнера, которые попали в соцсети. О том, что возгорание двигателей произошло посадки, говорилось и в первом заявлении "Аэрофлота".

Как следовало из рассказа командира воздушного судна Евдокимова, которого цитировала Baza, причиной пожара могло стать жесткое приземление при превышении посадочной массы.

"Пожар [возник] после посадки, я так понимаю... Из-за приземления. Причина, наверное, в этом", - сказал он, уточнив, что самолет садился при полных топливных баках.

По свидетельствам очевидцев, при посадке "Суперджет" несколько раз сильно ударился о взлетную полосу.

По данным источника Интерфакса, знакомого с ходом расследования, пожар начался после попадания постороннего предмета в левый топливный бак: вероятно, его пробили детали разрушенного шасси, что спровоцировало выброс топлива и возгорание.

Командир воздушного судна не смог сказать, почему при посадке самолет ударился о землю. По его словам, "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".

В "Аэрофлоте" в понедельник вечером заявили изданию РБК, что Евдокимов - опытный пилот, его общий стаж составляет 6,8 тыс. часов налета, из которых более 1,4 тыс. - на "Суперджетах".

Как проходила эвакуация

Пассажиров спускали на землю по спасательным трапам. В "Аэрофлоте" утверждают, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. По словам пассажиров, экипаж действовал профессионально.

"Только благодаря им [бортпроводницам] я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап", - рассказывал пассажир Хлебушкин.

Пассажир Михаил Савченко написал в "Фейсбуке", что члены экипажа, по его мнению, "все сделали оперативно и четко". Именно Савченко накануне выложил видео, на котором видно, что пассажиры покидали самолет с багажом.

В понедельник он сделал новую запись, прокомментировав возмущение в адрес пассажиров, забравших свои вещи из горящего самолета.

"Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы", - написал Савченко.

Стюардесса Касаткина в эфире канала "России 24" говорила, что после жесткой посадки "люди стали соскакивать с кресел, продвигаться [к выходу], хотя самолет был еще на скорости".

Как тушили пожар

Как заявил в понедельник глава минтранса Евгений Дитрих, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно.

"В 18:31 был объявлен "код красный", через одну минуту первая "пожарка" была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин", - заявил он.

Тушение самолета, по словам министра, продолжалось 18 минут.

Кто погиб в катастрофе

В СКР сообщили, что из сгоревшего салона самолета извлечены тела 41 человека. Для установления личностей погибших будут проведены генетические экспертизы, заявили в ведомстве.

Дитрих подтвердил, что один из погибших - бортпроводник Максим Моисеев. Как сообщали СМИ, он помогал пассажирам в хвосте самолета. Моисеев сначала пытался открыть заднюю дверь, а когда у него это не получилось, начал выводить пассажиров вперед, сообщал ТАСС.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, 26 жертв катастрофы были жителями региона. Там объявлен трехдневный траур. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник написал во "ВКонтакте", что трое погибших - москвичи.

Вечером в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Андреа Калан подтвердила, что среди погибших есть гражданин США. В Душанбе сообщили, что в авиакатастрофе в Шереметьево погиб 28-летний гражданин Таджикистана.

Только в понедельник вечером "Аэрофлот" опубликовал список из 73 пассажиров Sukhoi Superjet 100 (49 мужчин и 24 женщины). Накануне авиакомпания публиковала только фамилии 33 выживших (22 мужчины и 11 женщин).

Что будет с "Суперджетами"

Минтранс пока не нашел оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100. В Росавиации накануне также назвали "преждевременными" любые выводы об ограничении эксплуатации "Суперджетов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной приостановке полетов, сказал, что "это прерогатива специалистов, пока таких решений не принималось, нужно дождаться заключения о причинах ЧП ответил на вопросы об авиакатастрофе в Шереметьево".

По данным газеты "Коммерсант", сгоревший "Суперджет" имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.

По словам источника издания, у него был только один серьезный технический сбой - в январе 2018 года, когда при снижении самолет не смог выпустить закрылки, однако тогда полет завершился благополучно.

Как работает Шереметьево

С момента катастрофы аэропорт Шереметьево находится в ограниченном режиме работы - в понедельник днем там использовалась только одна взлетно-посадочная полоса.

Сообщалось, что ограничения вводятся в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета.

Около 18:30 в понедельник в ведомстве заявили, что следователи закончили работать на месте происшествия. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета они собрали фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования, сообщил СКР.

"Аэрофлот" отменил 46 рейсов, отправляющихся и прибывающих в Шереметьево 6-7 мая.

В компании отказалась комментировать сообщения о массовой сдаче билетов после авиакатастрофы, появившиеся в соцсетях. "Я эту информацию комментировать не буду", - заявил журналистам представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.