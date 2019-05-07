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Сотни автомобилей часами стоят на пограничных переходах в направлении Польши и Литвы

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  • 7.05.2019, 8:59
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Очереди из белорусов, едущих на большие выходные в ЕС, держатся уже третий день.

Длинные выходные и длинные очереди. На пограничных переходах в направлении Польши и Литвы часами ждут сотни автомобилей.

Западная граница стоит. Согласно информации Государственного пограничного комитета, в полдень въезда в Польшу и Литву ожидали по 600 легковых машин. Большие очереди держатся уже третий день, сообщает «Белсат».

После часов стояния в пробках интернавты вылили свое возмущение на белорусских форумах. Подробности – смотрите в видеосюжете.


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