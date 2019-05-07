Пилот «Аэрофлота»: У Superjet недоработан режим ручного управления 7.05.2019, 9:01

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ФОТО: СОЦСЕТИ

У самолета в Шереметьево работал только аварийный метод управления.

Один из пилотов «Аэрофлота» на условиях анонимности согласился поделиться с The Insider своим мнением по поводу крушения Sukhoi Superjet в Шереметьево.

Про защиту от молний

От молний защищены все самолеты, обычно дело кончается ремонтом обшивки и заменой поврежденных статических стекателей. Но не в этом случае. Системы защиты от молний разных типов самолетов не идентичны, но очень похожи. Им то ли сильно не повезло, то ли это недоработка самолета. Но столько всего не должно было отключиться сразу (в том числе управляющие компьютеры и радиосвязь). Думаю, насколько виноват производитель, еще долго не будет понятно, если вообще когда-либо будет. Чьи самолеты, известно...

Про сброс топлива и пену

В первые часы много говорили о том, что, мол, многое было сделано неправильно — топливо не сбросили, пеной взлетную полосу не полили. Это все полная ерунда, на самолетах такого типа (среднемагистральных) сброс топлива невозможен. И пеной тоже не должны были поливать: пена требуется только если происходит проблема с шасси, чтобы уменьшить трение и вероятность возгорания из-за трения о бетон. К топливным бакам (даже полным) это никакого отношения не имеет.

О проблемах Superjet и причинах жесткой посадки

У самолета отключились компьютеры, которые всегда участвуют в управлении. Работал только аварийный метод управления Direct mode. У данного типа самолетов и ранее были нарекания по этому режиму (как и по куче других вещей). Но этим никто не занимался, режим не дорабатывался. Да и зачем — все компании отказались, но мы же берем и будем его брать, потому что так сказали сверху. А дорабатывать это очень дорого. А то, что от половины до двух третей этих самолетов постоянно стоят сломанные, а их рейсы выполняют Airbus и Boeing — это ж ничего! Хотя это просто финансовый крах модели и финансовая катастрофа для авиакомпании. Но нет — приказ сверху — их же интересы финансовые, мы будем брать и эксплуатировать эти самолеты в любых количествах.

Посадка не получилась, произошел «прогрессирующий козел». На третьем ударе о ВПП основные стойки шасси не выдержали. Полные баки тут ни при чем, хотя и ухудшили ситуацию из-за дополнительной массы и нагрузки на шасси. Теперь наверняка свалят на экипаж: «летать не умеют», хотя на самом деле истинную причину может установить только детальное, а, главное, независимое расследование.