США объявили незаконными претензии России на Арктику 7 7.05.2019, 9:57

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Глава Госдепартамента заявил о провокациях Кремля.

Россия проводит «агрессивную политику» в арктическом регионе, что вызывает обеспокоенность США. Об этом на пресс-конференции в Хельсинки заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, пишет finanz.ru.

«Москва незаконно требует от других стран (получать) разрешение на проход (судов) по Северному морскому пути. Требует, чтобы российские шкиперы находились на бортах иностранных кораблей и угрожает военной силой тем, кто отказывается подчиняться», - заявил Помпео.

Эти действия в Вашингтоне расценивают как «агрессию» и «провокацию», подчеркнул он.

Не только Россия демонстрирует нелегитимные притязания на арктический регион, однако случай РФ уникальный из-за масштабов этих претензий, продолжил Помпео.

Речь идет в том числе и о масштабном военном строительстве, которое Москва развернула после аннексии Крыма и резкого охлаждения отношений с Западом в 2014 году.

«Тогда они вновь открыли в Арктике военную базу времен холодной войны», - сказал Помпео. Кроме того, было построено 475 новых военных объектов, в том числе базы за Полярным кругом.