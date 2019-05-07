«В прошлом году сводил в походы 500 человек» 7.05.2019, 11:46

1,286

Евгений Иванов

Сестра погибшего в Карпатах руководителя группы рассказала о брате.

6 мая в украинских Карпатах погибли трое граждан Беларуси. Грузовик, на котором они путешествовали с группой туристов, обрушился с обрыва в реку Черный Черемош с высоты 40 метров. Среди смертельных жертв и глава белорусской группы, которая должна была сплавляться по реке, слонимчанин Евгений Иванов. «Радыё Свабода» поговорила с его сестрой Анжелой.

За границу с туристами Евгений поехал не впервые. Последние несколько лет его хобби – сплавы по рекам и путешествия – стали его работой, которой он зарабатывал на жизнь. Иванов был основателем и руководителем туристического клуба «Вращаем землю».

В марте «Газета Слонимская» опубликовала большое интервью с Евгением. Он рассказал, что походы начал организовывать пять лет назад.

«Никогда не делаю рискованных действий, тщательно инструктирую и очень строго слежу за техникой безопасности, будь то на воде, дороге, при обращении с острым инструментом, костром и т. п. В клубе обо мне ходят шутки из моих цитат: «Безопасность – это мое второе имя», – сказал тогда Евгений.

Маршруты он обычно планировал и разрабатывал сам. Только в прошлом году в походах с ним побывало более 500 человек. Он организовал 37 сплавов, лыжные походы и 3 путешествия в Карпаты.

«До этого он работал в армии, Женя – офицер. Но потом походы стали его работой. Он очень это любил, – рассказывает сестра Анжела. – В Карпаты он ездил и раньше. Но группы не были такими большими, поэтому он использовал собственный транспорт, сам был за рулем. На этот раз пришлось арендовать транспорт, чтобы вместить всех желающих – это 23 человека плюс он сам».

В Ивано-Франковскую область Евгений со своей группой выехал 4 мая. 5 мая вечером он позвонил из Украины жене в Слоним.

«Разговаривал с ней, но о каких-то нюансах и речи быть не могло. Женя очень опытный руководитель группы и всегда все контролировал. Мы не можем до конца поверить в это, если честно. Я не могу осмыслить. Очень страшно будет увидеть его. Он был очень хорошим человеком. Зайдите на его страницу в ВКонтакте. Посмотрите, как люди о нем говорят. Ни одного негативного комментария. Просто водитель оказался несведущий. Он не справился с управлением. Отказали тормоза, это была плохая машина», – рассказывает Анжела.

Водителем автомобиля ГАЗ-66 был 47-летний житель одной из деревень в Коссовском районе. По информации полиции, он не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль покатился вниз и перевернулся в реку. Сообщается также, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Но очевидцы передали сестре Евгения другую информацию.

«Они говорят, что у него после происшествия был сильный шок и поэтому ему дали алкоголь. Я не могу судить, насколько это правда. Но говорят, что он выпил уже после. Я не знаю, кто в чем виноват. Нам сейчас не до этого. Но люди, которые там были вместе с ним, просили передать, что Женя ни в чем не виноват», – говорит сестра.

В ближайшее время Анжела собирается выехать в Украину, чтобы забрать тело брата на родину. Похороны состоятся в Слониме, где у Евгения Иванова живет мама, жена и 2-летняя дочь.

Вместе с Евгением Ивановым погибли белорусски Тамара Ашухина 1991 года рождения и Ангелина Юшкевич 1996 года рождения. Еще 10 граждан Беларуси получили ранения и госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести.