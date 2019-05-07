Тираннозавр-койот: открыт новый вид динозавров 7.05.2019, 12:49

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Представители это вида жили примерно 92 миллиона лет.

Исследователи описали новый, ранее неизвестный вид тираннозаврид, который может помочь лучше понять происхождение одного из крупнейших хищников в истории — тираннозавра рекса, пишет popmech.ru.

Останки нового вида тираннозаврид, получившего название Suskityrannus hazelae, были найдены в американском штате Нью-Мексико. Представители данного вида, как определили ученые, жили примерно 92 миллиона лет назад и в высоту составляли всего около метра.

Наиболее ранее тираннозавриды были совсем небольшими, однако позже появились их гораздо более крупные родственники. Первые из известных тираннозаврид датируются примерно 150 млн лет, а огромные динозавры данного семейства — тираннозавры, как считается, появляются только приблизительно 81 млн лет назад: информации же о том, что было в данном промежутке, довольно мало. Впрочем, сейчас появляются данные, которые могут дать ценную информацию об этом времени: например, недавно был описан небольшой тираннозаврид Moros intrepidus, который, как и Suskityrannus hazelae, жил в среднем меловом периоде.

Suskityrannus hazelae размерами походил на койота: согласно ученым, он составлял в длину примерно 25−32 сантиметра и весил не более 20−40 килограммов. Все его тело было всего лишь чуть больше черепа тираннозавра рекса; впрочем, найденные останки Suskityrannus hazelae принадлежали совсем юным особям, так что возможно, взрослые были несколько крупнее (конечно, до тираннозавров им в любом случае было бы далеко: тираннозавр рекс, как считается, мог весить 5−7 тонн).

Открытие Suskityrannus hazelae может помочь палеонтологам лучше разобраться в эволюции тираннозаврид — понять, каким образом данные динозавры изменились настолько сильно и быстро и в итоге стали одними из крупнейших хищников в истории.