Дело о «грязной» нефти: Четыре человека задержаны 3 7.05.2019, 13:16

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В России заявили, что выявили группу компаний, сливавших «грязную» нефть.

Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что следствие выявило «группу компаний, сливавших загрязненную нефть» в трубопровод «Дружба». По этому делу задержаны четыре человека, информирует ТАСС.

Глава ведомства также заявил, что ситуация «не повлияла на добычу нефти в России».

Минэнерго предлагает ежедневно контролировать качество нефти для сдачи в нефтепроводы, добавил Новак. Он также заявил, что изменения в законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по трубам российской смеси Urals. Позже Мозырский НПЗ сообщил, что это сырье повредило дорогостоящее оборудование. Второй белорусский НПЗ «Нафтан» снизил пропускную способность почти на 50% для защиты оборудования. 25 апреля закрыла задвижку Польша.

2 мая концерн «Белнефтехим» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» из России пошла чистая нефть, которая соответствует стандартам.