СМИ: 40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией
- 8.05.2019, 9:40
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Колумбийские власти занимаются проверкой инцидента.
Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo (перевод – mk.ru).
Согласно источнику, это случилось в ночь на вторник в муниципалитете Пуэрто-Сантандер (восточный департамент Норте-де-Сантандер).
Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Газета уточняет, что на место инцидента выехала 30-я бригада армии Колумбии.
Уточняется, что на данный момент колумбийские власти занимаются проверкой факта нарушения границы. Также источник добавил, что МИД в скором времени сделает официальное заявление.