СМИ: 40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией 8.05.2019, 9:40

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Фото: EP

Колумбийские власти занимаются проверкой инцидента.

Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo (перевод – mk.ru).

Согласно источнику, это случилось в ночь на вторник в муниципалитете Пуэрто-Сантандер (восточный департамент Норте-де-Сантандер).

Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.

Газета уточняет, что на место инцидента выехала 30-я бригада армии Колумбии.

Уточняется, что на данный момент колумбийские власти занимаются проверкой факта нарушения границы. Также источник добавил, что МИД в скором времени сделает официальное заявление.