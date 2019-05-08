Литовские моряки впечатлили белорусов своей зарплатой 3 8.05.2019, 9:45

3,014

Но рабочих рук при этом не хватает.

Зарплата старших механиков или капитанов доходит до 20 тысяч евро «на руки». Но людей все равно не хватает, пишет delfi.lt.

Капитаны литовских судов получают в среднем 8 тысяч евро «на руки», старшие механики – 7-8 тысяч евро, старшие помощники капитанов – 5 тысяч евро, электромеханики – около 4.5 тысяч евро, а моряки-мотористы – 1500-1700 евро. Некоторые компании платят ползарплаты даже «на земле», когда моряки отдыхают.

Не хватает в первую очередь руководящих кадров. Рядовых моряков проще найти – из Филиппин, Китая и других стран.

Представитель компании Boskalis Baltic Тадас Мотекайтис рассказал журналистам, что средняя зарплата моряков у них – примерно 2700 евро в месяц. При этом компания предлагает не наибольшую зарплату, а дает взамен широкие пакет социальных услуг и достойные условия труда.

По словам капитана Жигинтаса Гинейтиса, на нем лежит много ответственности: за жизнь экипажа, безопасность судна и груза, за условия труда и быт, за организацию отдыха и атмосферу на судне.