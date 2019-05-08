Выживший в Шереметьево пассажир Superjet: Самолет горел, как пластиковый стаканчик 8.05.2019, 10:21

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Очевидец рассказал новые подробности о том, как все происходило.

Выживший в авиакатастрофе в Шереметьево пассажир «Суперджета» 35-летний Олег Молчанов рассказал mk.ru подробности происходившего на борту лайнера. Сам Молчанов вывел троих человек. Он утверждает, что из переднего салона пассажиров эвакуировали стюард (бортпроводник Максим Моисеев погиб) и стюардесса.

Он считает, что люди надышались угарным газом и погибли еще до момента остановки самолета. Багаж, который забирали некоторые пассажиры, эвакуации не мешал.

- Все началось с удара молнии, верно?

- Правильно. С супругой мы сидели в 12-м ряду, возле окна. Живем в Мурманске, возвращались домой из отпуска. Пробежавшие по крылу огоньки видели все, в том числе стюардесса. Она сообщила командиру, он спустя пару секунд произнес,что мы возвращаемся в Шереметьево.

- Паники на тот момент не было?

- Нет. Паника началась после первого удара самолета о полосу, а потом сразу возник пожар.

- Кто-то встал, наверно, побежал к выходу?

- Да, были такие, но большинство оставались на местах, как и я с супругой. Самолет горел как пластиковый стаканчик, стекло в моем ряду расплавилось за секунды. Когда лайнер остановился, я вытолкнул супругу вперед, к выходу, она одной из первой спустилась по трапу.

Пилотов я увидел, когда они разбивали окна у себя в кабине и вылезали наружу.

- На ваш взгляд, какие-то ошибки были допущены при спасении?

- Не могу судить, я не эксперт, по моему мнению, все было сделано так, как только можно было сделать. Насчет багажа — это были сумки пассажиров бизнес-класса, они не тормозили эвакуацию.

- Как считаете, почему погибло столько людей?

- Весь дым, огонь бил в хвост. Скорее всего, задние трапы не открылись, а чисто инстинктивно пассажиры с последних рядов должны были ломануться в заднюю часть салона. Но если бы даже трапы открылись, думаю, у них не было шансов спастись, потому что, когда самолет остановился, было все в черном дыму, там было пекло.

- Как вы выбирались?

- Пять-шесть рядов прошел на карачках, потом, понимая, что теряю сознание, лег на пол и выполз в предбанник, который между кабиной пилотов и бизнес-классом. Сел спиной к кабине пилотов, рядом находились стюард и стюардесса. Из-за дыма начали выглядывать руки и ноги, мы этих людей вытаскивали и сбрасывали с трапа. Вывели трех человек — двух мужчин и одну женщину. Когда вытащили третьего, Сергея, полыхнуло так, что находиться там было опасно. Пытались найти кислородные маски, но они, видимо, находились в кабине пилотов, а дверь туда была закрыта. Нашли лишь фонарик. Затем мы со стюардессой вышли через правый трап, а куда делся стюард — не знаю.

- Экстренные службы прибыли вовремя?

- Да, претензий к МЧС нет. После того,как выбрались, многие разбежались по полю, я остался на лужайке.

- К вам подошли, предложили помощь?

- Да, с помощью было все нормально, пассажирам предложили даже бутылку водки. Ее куда-то быстро утащили. Она была и раз - ее уже нет.

- Вы уже отошли от стресса?

- Приходим в себя.

- Раньше летали на «Суперджете»?

- Нет, это был первый раз.

- Где вы сейчас находитесь?

- 6 мая в 7.00 улетели в Мурманск, бесплатно.

- А на каком самолете, не на «Суперджете»?

- Нет. Не то что бы у меня предубеждение против «Суперджетов», но пока лучше на другом. Через некоторое время буду снова летать на «Суперджетах».

Олег Молчанов снял детальные кадры горящего самолета и опубликовал их на Youtube.