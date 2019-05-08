Памперсы в камуфляже 3 Антон Орехъ

8.05.2019, 13:27

Россияне продолжают уверенно шагать в поисках дна.

С каждым годом перед 9 Мая у меня все сильнее чувство неловкости и стыда. Не за подвиг солдат Победы и не своих погибших предков, которых я никогда не видел, но всю жизнь уважал и помнил. Мне неловко и стыдно за всю эту придурь, в которую превращают праздник – превращают весело, с огоньком, с размахом. И год от года это становится все безумнее, а бесы вселяются в тупые головы все крепче.

Теперь дошло уже до парада дошкольных войск. Блеснули идиоты из Пятигорска. Хотя историй таких в самых разных городах полно уже! Еще годик-другой и где-то проведут парад пупсов, вооружив автоматами новорожденных и запихнув им в рот вместо пустышки какую-нибудь игрушечную гранату, а самих запеленав в камуфляж, надев памперсы с лампасами и упаковав в люльки в форме танка. Дураки весьма изобретательны, если вы заметили. Вообще, нет ничего нового и ненормального в том, что дети играют в войну. Психологи считают, что мальчик, бегающий с автоматом и стреляющий в других мальчиков, развивается совершенно нормально и не обязательно вырастет убийцей. Но в войну дети решают играть сами. И сами просят родителей купить им игрушечные пистолеты. Иное дело, если родители купят оружие, построят своих детей в колонны и скажут: «А ну-ка, постреляйте-ка друг в друга!».

Взрослые, наряжающие детей в военную форму и заставляющие изображать из себя солдат – больные безмозглые люди. Вспомните из истории, кто вообще вооружал детей? Гитлер! Дети и подростки воевали уже в наше время в армии бывшего Заира, в Уганде, в отрядах террористов Сомали. Женевская конвенция с 1977 года запрещает участие в боевых действиях лиц моложе 15 лет, а ООН официально призвала запретить военную службу до 18 лет. Понятно, что в Пятигорске это была такая игрушечная война. Но разве не кощунственно превращать День Победы в игру? День памяти о войне, в которой погибло мы даже не знаем сколько точно миллионов наших людей, превращать в балаган! Детей с дошкольного возраста приучают к тому, что война – это игра, карнавал, что смерть – это нестрашно, что убивать – это прикольно. Что маршировать надо начинать примерно тогда же, когда ходить и говорить. Это вообще не смешно.

В советское время, конечно, было много пафоса, было много победного, фанфарного и лакированного. Но никогда нам не говорили, что война – это шапито. Чтобы люди вообще не понимали ни ценности жизни, ни ужаса гибели миллионов, а делали из этого забавный утренник. Нечто вроде встречи Деда Мороза. И когда завтра снова скажут, что «спасибо деду за Победу», кто-то уже подумает, что дед – это тот старик в халате и с бородой, который раздает подарки. Пошло и отвратительно. Но россияне шли к этому давно и продолжают уверенно шагать в поисках дна.

Антон Орехъ, телеграм-канал