Двое белорусских туристов, пострадавших при ДТП в Карпатах, возвращаются домой 8.05.2019, 14:58

ФОТО: ПОЛІЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / FACEBOOK.COM

В украинских больницах остается еще шесть белорусов.

Во вторник, 7 мая, из Верховинской больницы, где находилось трое белорусских туристов, выписали двоих. В ночь со вторника на среду молодые люди были уже во Львове. Сейчас вместе с десятью ребятами, которые во время ДТП также находились в грузовике, они едут в Беларусь, пишет tut.by.

— Мы недалеко от Луцка, если все будет хорошо, к вечеру вернемся в Минск, — рассказывает по дороге Александр.

У него ушибы, «заштопанная рана», болит спина. В автобусе парню предоставили заднее сидение, чтобы он мог ехать лежа. У девушки, которую выписали вместе с ним, сломана рука.

— До поездки я никого из ребят не знал, сейчас мы сдружились. В Верховинской больнице остался один наш парень, еще пятеро в больнице в Ивано-Франковске, — рассказывает собеседник.

По словам Александра, ребят, которые сейчас в больнице, собираются перевозить в Беларусь. Кому-то нужна транспортировка в лежачем состоянии. Когда на родину привезут погибших, Саша точно не знает.

В Карпаты молодые люди ехали с турклубом «Вращаем землю». Среди погибших в ДТП его основатель Евгений Иванов. Дорогу домой, говорит Саша, им организовали представители турклуба.

У некоторых туристов, рассказывали ребята, не было медицинских страховок. Саша среди них. Говорит, в Верховинской больнице возмещать его ничего не просили. Объяснили: это была скорая помощь.

— Как у других решится эта ситуация, не знаю, — отвечает он как есть. — Пока мы были в больнице, к нам несколько раз приходили три женщины из городского поселка Верховина. Приносили фрукты, поддерживали, хочется сказать им спасибо. В группе турклуба «Вращаем землю» «ВКонтакте» ребята организовали помощь семьям погибшим. Возможно, кто-то сможет их поддержать.

В Ивано-Франковской областной больнице сообщили, что 8 мая из Беларуси в Украину за пациентами выехала машина. Сегодня или завтра двоих из них повезут на родину.

— У нас остается девушка и двое молодых людей, за ними нужно понаблюдать еще 3−4 дня, — рассказал Александр Яворский, замглавного врача по хирурги. — В понедельник к нам также доставят белоруса, который находится в Верховинской больнице.

По словам специалиста, состояние пациентов удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Напомним, ЧП случилось 6 мая, около 11 часов утра. Группа туристов из Беларуси собиралась сплавиться по реке и направлялась к месту назначения на грузовом автомобиле. В нем находилось 24 человека — 23 туриста и водитель. Грузовик упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Три человека погибли, 10 — пострадали.

По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку. Полиция сообщает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медэкспертиза. Сам он в шоке, отделался синяками.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

7 мая украинская полиция задержала председателя общественной организации федерации рафтинга Прикарпатья, разрешившей перевозку белорусских туристов грузовиком, который упал с обрыва. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).