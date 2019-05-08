Белорусы недосчитываются продуктов, купленных в магазинах 13 8.05.2019, 15:24

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Мелкая пакость или новая тенденция?

Пользователи соцсетей обращают внимание на интересные случаи в магазинах.

Известная белорусская журналистка Ирина Халип отмечает, что вслед за Россией, где подобная проблема была в январе, "десяток" яиц в белорусских магазинах превратился в "девяток":

"Купила десяток яиц, открываю коробку, а там их девять. Одна ячейка игриво подмигивает пустотой. Не могу понять: это у нас теперь, как в России, или кто-то ушлый стибрил яйцо из коробки да и унес себе в кармане. Вторая версия выглядит как-то веселее. Но уверенности нет", - отмечает журналистка.

В комментариях под постом журналистки пользователи "Фейсбука" также жалуются на качество продуктов в белорусских магазинах.

Яйцами дело не ограничивается. Белорусский блогер и предприниматель из Борисова Виктор Горбачев попал в похожую ситуацию с упаковкой гречневой и рисовой крупы:

"Верните мне "гречу!

На днях купил пачку "гречи и риса". Дней пять назад взял. В пакетиках. 4 гречи и 4 риса. Так написано и так должно быть. По идее. Сегодня вечером открыл. И опа! А там, 3 пакетика гречи и 4 риса. Коробка запечатана хорошо.

Я правильно понимаю, мне теперь надо сразу после кассы разрывать коробку и пакеты считать? Или на весах взвешивать заранее? Грабюць!

Верните мне гречу!", - пишет Виктор Горбачев.

Получается, что продукты в белорусских магазинах, которые далеко не всегда отличаются своим качеством, стали еще меньше, чем в заявленных на упаковках объемах.

Остается один вопрос: это мелкая пакость или новая тенденция экономить на покупателях?