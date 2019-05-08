Новая миссия Бабича 3 Виталий Портников, «Белсат»

8.05.2019, 15:20

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Виталий Портников

Может ли «дипломат в тельняшках» стать представителем Путина на Донбассе?

Действительно ли бывший российский посол в Беларуси Михаил Бабич сразу же после ухода с должности был замечен в оккупированном россиянами Донецке? Может ли он стать новым «куратором» «народных республик» вместо советника президента Путина Владислава Суркова? Официального подтверждения этой информации пока нет. Остаётся довольствоваться новостями из телеграм-каналов и дискуссией относительно кандидатуры и перспектив Бабича, которая началась между «ветеранами» российского вторжения. Но сам факт того, что никто особо не удивляется возможному новому назначению Бабича, говорит о том, что его продолжают воспринимать как профессионального «гауляйтера», российского наместника, которому поручают самые ответственные и рискованные миссии.

«Смотрящий» от российских спецслужб

Собственно, благодаря одной такой миссии мы все о Бабиче и узнали. В 2002 году, когда этот бывший десантник, не имевший никакого отношения к Северному Кавказу, был назначен председателем правительства Чеченской республики. Во главе временной администрации Чечни, которая только что, после страшной войны, вновь перешла под контроль Кремля, тогда стоял бывший муфтий самопровозглашенной Ичкерии Ахмат Кадыров, отец нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. И должность главы правительства, по сути, была должностью «смотрящего» от российских спецслужб за новым союзником.

Разумеется, Кадырова и других решивших сотрудничать с Кремлём чеченских лидеров такой «смотрящий» – да еще с характером Бабича – откровенно не устраивал. Новый премьер продержался на посту всего несколько месяцев, после чего переместился на скамью запасных – в депутаты.

Но о хватке Бабича в Кремле не забыли, сделав его в 2011 году представителем президента в Поволжском федеральном округе – одном из самых непростых с точки зрения отношений с центром регионов, в состав которого, среди прочих субъектов федерации, входят Татарстан и Башкортостан с их самостоятельными кланами у власти.

Конфуз ефрейтора в Киеве

Однако возможность по-настоящему вернуться и к обязанностям «гауляйтера», и в большую политику как таковую у Бабича появилась только в 2016 году, когда его решили сделать послом в Украине. Ушедший в отставку посол, бывший российский министр соцполитики Михаил Зурабов в Киеве неожиданно для многих – и, возможно, прежде всего для Кремля – проявил себя как дипломат, старавшийся не делать резких заявлений и еще до Майдана завязавший личные отношения со многими представителями украинской политической элиты, среди которых был и Петр Порошенко.

Такой посол Москве после аннексии Крыма и войны на Донбассе был явно не нужен. А вот Бабич – в самый раз, это тот самый случай, когда «ефрейтора в Вольтеры дать».

И тут произошел конфуз – в Киеве прекрасно поняли, с кем будут иметь дело, и отказались принимать нового посла. Так с тех пор ни российского посла в Украине, ни украинского в России нет. А Бабича – то ли в утешение, то ли для нового задания отправили в Минск – благо, Лукашенко не мог повести себя так же жестко, как Петр Порошенко.

Изгнать самоуверенного «дипломата» в тельняшке из Беларуси

Но мог повести себя, как Лукашенко. Ведь правителю Беларуси «гаулейтер» тоже не нужен. Официальный Минск повёл кампанию, целью которой стало изгнать самоуверенного «дипломата» в тельняшке из Беларуси.

А Бабич привычно не оставался в долгу, так что нередко создавалось впечатление, что он ощущает себя не столько послом, сколько представителем президента России в «Белорусском федеральном округе». Лукашенко оставалось только терпеливо ожидать, когда количество провокационных заявлений Бабича не позволит Путину отмахиваться от настойчивых требований отозвать своего «гауляйтера» из Минска.

Но справедливости ради нужно сказать, что послом в Беларуси Бабич пробыл все же дольше, чем председателем правительства Чечни.

Новая миссия для Бабича – дестабилизировать Донбасс?

И если после такой захватывающей карьеры его пошлют в Донецк – в этом будет своя логика. Не посол в Украине, но человек, который сможет дестабилизировать ситуацию в этой стране и сократить время полномочий ее нового президента Владимира Зеленского – например, если организует новое вторжение диверсантов, усиление обстрелов, эскалацию на фронте. Или просто будет присматривать за наёмниками, направляя прибыль от контрабанды в правильные руки.

Словом, в Донецке Бабичу действительно будет чем заняться – тем более, что там он будет не послом или представителем, а настоящим хозяином положения.

Виталий Портников, «Белсат»