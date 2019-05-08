Биткоин взлетел до $6000 впервые за полгода 5 8.05.2019, 21:19

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Курс биткоина, оттолкнувшись от дна в 3400 долларов за единицу, продолжает карабкаться наверх.

Рынок криптовалют продолжает попытки восстать из пепла после обвала прошлого года, когда суммарная капитализация токенов рухнула в 4 раза, обеспечив инвесторам потери на сумму, сопоставимую с ВВП Швейцарии (685 млрд долларов).

Вопреки пессимистичным прогнозам, курс биткоина, оттолкнувшийся от дна в 3400 долларов за единицу, продолжает карабкаться наверх.

По данным Coinmarketcap, на торгах во вторник он впервые с ноября коснулся отметки в 6000 долларов, показывая рост на 66% с начала года, передает finanz.ru.

Курс etherium подскакивал до 179 долларов, оформив 2-недельный максимум.

Общая капитализация крипторынка достигла 189 млрд долларов (+60% с января) и вернулась на уровни полгодовой давности. Они, впрочем, по-прежнему в 4 раза ниже пиков криптолихорадки, показанных в январе 2018 года (820 млрд долларов).

Рост биткоина связан с надеждами на приток крупных новых инвесторов на рынок криптоактивов, отмечает генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Так, Fidelity Digital Assets, дочерняя компания Fidelity, объявила о том, что в ближайшее время начнет предлагать фьючерсы на биткоины для крупных клиентов.

«Справедливости ради, нужно заметить, что новости о «скором» начале продаж мы слышим уже не впервые, - напоминает Хохрин. - Однозначно можно утверждать одно, в тот момент, когда лоббисты из США пробьются через бюрократические преграды и начнут продавать фьючерсы институциональным инвесторам мы увидим взлёт цен на BTC».

«В течении второго квартала можно ожидать пробоев цен на BTC до 7000 долларов на фоне очередного ажиотажа, но затем последует корректировка цен с возможным снижением до уровней в в 6300-6500 долларов», - прогнозирует эксперт.