Юрий Хащеватский: Лукашенко выбрал путь, который загнал его в ловушку 3 9.05.2019, 8:59

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Юрий Хащеватский

Почему диктатору стало не до парадов.

В мире день окончания Второй мировой войны в Европе празднуется 8 мая, в странах постсоветского пространства – 9 мая. В этом году власти Беларуси отмечают эту дату куда более скромно, чем в прошлые годы, когда ради подготовки парада в Минске уничтожался асфальт и сносились танками фонарные столбы. Что изменилось?

О памятной дате и проблемах белорусских властей сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским кинорежиссером Юрием Хащеватским:

- Накануне и в день 9 мая в соседней России традиционно обостряется милитаристская риторика. Имеет ли это что-тот общее с настоящей памятью о войне и победе над гитлеризмом?

- Начну с того, что абсолютно ничего общего победобесие, как очень точно кто-то назвал истерику, которая сейчас происходит в России 9 мая, не имеет с настоящей памятью о войне и победе над гитлеризмом.

Если кому-то мое мнение кажется неправильным, то я могу поделиться своим опытом. Я родился в 1947-ом году, сразу после войны. У моего отца есть медаль «За отвагу», он кавалер ордена Славы. В теплое время года в нашем дворе часто собирались соседи. Представьте, Одесса, летний дворик, абрикосовое дерево под которым ставили столы 9 мая. Соседи-фронтовики все выходили, садились, выпивали, а мы-пацаны слушали.

Они рассказывали о том, как они спаслись, как было тяжело, как боролись со вшами, грязью в окопах, как мерзли, голодали. Сколько бы мы их не просили рассказать о каких-то там подвигах, как взрывали-убивали, никогда они об этом не говорили.

Рассказывали о погибших друзьях и пили за них. Для настоящих фронтовиков 9 мая был днем, с одной стороны, скорби по погибшим товарищам. С другой же стороны, днем радости, ведь закончилась страшная катастрофа для всей Европы. Это был праздник без громких воплей о том, что «можем повторить».

Нас, детей, берегли от этого. Не хотели, чтобы мы узнавали о том, как это было. Действительно, вот только сейчас мы узнаем подробности, когда читаем литературу. Это было страшно, подло, античеловечески. Война хорошему не учит даже хороших людей. Даже тех, благородных, которые правы.

То, что происходит сейчас, меня не просто раздражает, а дико оскорбляет. Оскорбляет память о моем отце, матери, погибшем 10 мая 1945 года дяде. победобесие - это не что иное, как подготовка общества, людей, фактически, к новой войне. Чего уж тут скрывать. Нужно говорить правду. Это «обыдлячивание» людей для того, чтобы они, в конечном итоге, стали пушечным мясом и согласились со своими безумными вождями. Конечно же, это надо прекращать. С этим нужно бороться. Такого быть не должно.

- В былые годы Лукашенко тоже присоединялся к военной риторике из РФ, вспоминая и об общих «окопах» и о том, что готов «отстреливаться вместе с Путиным спиной у спине». Почему в этом году ничего подобного не слышно?

- Вероятно, Лукашенко почувствовал угрозы для своей власти со стороны России. О том, что Россия — это сосед, с которым нужно вести себя осторожно, его предупреждали еще начиная с того момента, когда он был выбран президентом. Он же сам выбрал такой путь, который загнал его в ловушку. Долгое время Лукашенко танцевал вокруг российских вождей. Да и сейчас пританцовывает, пытаясь вытащить из них какие-то преференции для того, чтобы накормить свою элиту. Тем не менее видно, что для него это все уже заканчивается. Теперь Путин взял его за горло. Кремлевские так просто его не отпустят. Он это чувствует, понимает и боится. Он как может борется с ними.

В принимают это, как его борьбу «за суверенитет и независимость», но, на самом-то деле, это только страх за свой трон, власть, которую он не отдаст, а все остальное, что можно было, он уже отдал.

Лукашенко настолько привязал Беларусь к России, что эта костлявая лапа империи сжалась на его горле, да и на нашем, очень серьезно. Подчеркну, допустил это Лукашенко и нам еще очень долго придется расхлебывать его дела. Все из-за него. Постепенно он понимает, что этот курс был ошибочным, но, другого он не знал и не умел. Он умеет только выцыганивать, выкручивать, сосать у двух матерей, жить «на халяву».

- После ареста экс-главы охраны Лукашенко Андрея Втюрина издание «Росбалт» опубликовало информацию о его работе на спецслужбы РФ и возможном заговоре против Лукашенко. Что вы думаете об этом?

- То, как совпали арест Втюрина и отзыв из Беларуси российского посла Бабича - заставляет задуматься. Два очень серьезных события так совпали по времени. Очень вероятно, они взаимосвязаны Больше ничего я не могу по этому поводу сказать. Здесь нужно знать точнее, иметь какую-то информацию.

Можно строить очень много разных версий, но то, что они взаимосвязаны каким-то образом — это вероятно процентов на 90-то, а дальше можно просто додумывать и понимать, но не удивляться.

Сейчас действительно идет борьба кремлевских с дроздовско-шкловскими и эта драка будет продолжаться, принимать самые разные формы: предательства, двурушничества, все что угодно. Там же нормальных людей нет! То есть, некоторые из них были нормальными до тех пор, пока не попали в правительство. Многие хвалят, например, Румаса и говорят, что он хороший специалист, но там не может быть нормального человека. У людей, которые находятся в правительстве абсолютно нет совести. Почему? Да потому, что смотреть на то, как издевается над нацией вся эта шкловско-дроздовская банда, нормальный человек не может и не будет участвовать в этом.

Постепенно они все там сходят с ума, превращаются в мерзость и начинают работать на то, чтобы фактически уничтожить белорусов, как вид на этой земле. Вот, собственно говоря, о чем идет разговор.

Многие когда-то говорили, что в Беларуси две беды — Чернобыль и Лукашенко. Мне кажется, что сегодня Лукашенко обошелся нам даже дороже.

- Есть ли более прозаическая причина того, что Лукашенко больше не проводит таких помпезных парадов? Может ли это быть следствием экономической ситуации в Беларуси?

- Возможно, это тоже, потому что нефтяная рента накрылась медным тазом. Преференции, которые власти «дербанили» между собой в Дроздах - кончились. К белорусскому населению они не имели никакого отношения. Дешевая нефть и газ — все это доставалось лицам приближенным к власти, а теперь - кончилось. Весьма возможно, что теперь у них вообще нет источников.

Отвечая на ваш вопрос скажу, что здесь могло сыграть свою роль и то, что Лукашенко сейчас старается отстраниться от кремлевских (или делает такой вид), и то, что денег у него сейчас не хватает. Все это одно и тоже, и произрастает из одного и того же зерна. А зерно - это безумная тяга к власти, ее жажда.

Лукашенко вцепился в трон, как клещ, которого не выдрать.

В это же время, посмотрите, как живет Польша или даже Украина. Там, конечно, идет война, но цены в 2-2,5 раза ниже. Нас ею пугали, а там ведь уже намного лучше, свободнее. Люди из Беларуси уже туда уезжают и хотят там жить, а не здесь. Вот итоги правления белорусского узурпатора.

- Не напоминает ли вам происходящие в Беларуси поздний СССР?

- С одной стороны - да, а с другой - нет. Начнут с того, почему не напоминает. Все-таки, в СССР было коллегиальное управление, в политбюро входило много людей и они между собой, насколько я знаю, спорили, дискутировали и часто не соглашались друг с другом. Возможность дискутировать, на мой взгляд, очень важна.

Даже кремлевские старцы, вы же обратите внимание, на мировой арене вели себя куда достойнее и самое главное, это были люди, многие из которых прошли войну и они не вели агрессивное наступление на цивилизованный мир. Они реально боялись войны и не хотели ее. Хотя, конечно же, и в Афганистан рванули в свое время, но это уже поздние дело. Так что, с точки зрения управления, все-таки, мне происходящее в Беларуси поздний СССР не напоминает.

Но вот с точки зрения результата, напоминает, потому что я уже давно вижу, что у нас застой: мало что меняется, мало что происходит. Жизнь замерла. Обратите внимание, что с 2010 года главное обещанием, которое выдает Лукашенко — это всем «по пятьсот». Он на этот крючок уже почти 10 лет пытается кого-то словить, а ведь ничего не сдвигается. Цены растут, акцизы растут, налоги растут. Все ухудшается, валится у этой власти из рук, потому что они ничего не умеют и так будет и дальше.

- И что будет в итоге?

- В итоге, либо белорусы проснутся, либо уедут, либо их просто не станет. Вымрут, как вид. Я бы советовал белорусам проснуться! Это самый лучший выход из всех.

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