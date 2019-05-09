Жители Витебска: Вместо АИ-92 на заправках льют какую-то заразу 5 9.05.2019, 10:36

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Сказываются последствия поставок «грязной» нефти из РФ?

Автолюбители из Витебска жалуются на плохое качество бензина от «Белнефтехима», сообщает телеграм-канал «Баста».

- Вместо АИ-92 льют какую-то заразу. Машина глохнет через несколько минут после заправки. Пропадает тяга, - пишет житель города.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по трубам российской смеси Urals. Позже Мозырский НПЗ сообщил, что это сырье повредило дорогостоящее оборудование. Второй белорусский НПЗ «Нафтан» снизил пропускную способность почти на 50% для защиты оборудования. 25 апреля закрыла задвижку Польша.

2 мая концерн «Белнефтехим» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» из России пошла чистая нефть, которая соответствует стандартам.