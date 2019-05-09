Лукашенко: Нас невозможно наклонить, как это происходит в Венесуэле, Сирии и Ливии 77 9.05.2019, 18:23

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Диктатор рассказал о своих страхах.

Об этом диктатор заявил журналистам после парада на 9 мая, сообщает БелТА.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что "он предвидел эти конфликты".

Диктатор вспомнил и о событиях Площади-2010: "Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К моей резиденции побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство", - поделился своими страхами диктатор.